Что там у Довбика? Таблица Серии А после 0:6 в Риме и драмы в Турине

13–16 декабря состоялись матчи 16-го тура Серии А 2024/25.

В центральном поединке тура Интер в Риме разгромил Лацио со счетом 6:0.

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Аталанта, которая возглавляет турнирную таблицу, минимально в гостях справилась с Кальяри. Для бергамасков эта победа стала 10-й подряд в национальном первенстве.

Милан дома расписал мировую с Дженоа, которая до сих пор играет без травмированного Руслана Малиновского. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Рома на выезде проиграла команде Комо 0:2. Оба забитых мяча были оформлены после 90-й минуты. Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле на второй тайм, голевыми действиями не отличился.

Ювентус в Турине спас ничью против Вероны (2:2) на 90+5-й после того, как Душан Влахович реализовал пенальти.

Наполи переиграл Удинезе 3:1, а Фиорентина уступила Болонье 0:1.

Сейчас лидером чемпионата Италии с 37 очками является Аталанта. У ближайшего преследователя Наполи 35 пунктов. Интер с 34 баллами замыкает топ-3, но у действующих чемпионов есть одна игра в запасе.

В первой шестерке (еврокубковая зона) также находятся: Фиорентина (31), Лацио (31) и Ювентус (28).

Рома с Довбиком располагается на 12-й позиции с 16 очками. У Дженоа и Малиновского 13-я строчка и также, как и у римлян, 16 пунктов.

Серия А 2024/25. 16-й тур, 13–16 декабря

Эмполи – Торино – 0:1

– 0:1 Кальяри – Аталанта – 0:1

– 0:1 Удинезе – Наполи – 1:3

– 1:3 Ювентус – Венеция – 2:2

Лечче – Монца – 2:1

– Монца – 2:1 Парма – Верона – 2:3

– 2:3 Болонья – Фиорентина – 1:0

– Фиорентина – 1:0 Комо – Рома – 2:0

– Рома – 2:0 Милан – Дженоа – 0:0

Лацио – Интер – 0:6

Таблица Серии А 2024/25 после 16-го тура