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Италия
17 декабря 2024, 03:25 |
194
0

Что там у Довбика? Таблица Серии А после 0:6 в Риме и драмы в Турине

13–16 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Италии 2024/25

17 декабря 2024, 03:25 |
194
0
Что там у Довбика? Таблица Серии А после 0:6 в Риме и драмы в Турине
Getty Images/Global Images Ukraine

13–16 декабря состоялись матчи 16-го тура Серии А 2024/25.

В центральном поединке тура Интер в Риме разгромил Лацио со счетом 6:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Аталанта, которая возглавляет турнирную таблицу, минимально в гостях справилась с Кальяри. Для бергамасков эта победа стала 10-й подряд в национальном первенстве.

Милан дома расписал мировую с Дженоа, которая до сих пор играет без травмированного Руслана Малиновского. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Рома на выезде проиграла команде Комо 0:2. Оба забитых мяча были оформлены после 90-й минуты. Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле на второй тайм, голевыми действиями не отличился.

Ювентус в Турине спас ничью против Вероны (2:2) на 90+5-й после того, как Душан Влахович реализовал пенальти.

Наполи переиграл Удинезе 3:1, а Фиорентина уступила Болонье 0:1.

Сейчас лидером чемпионата Италии с 37 очками является Аталанта. У ближайшего преследователя Наполи 35 пунктов. Интер с 34 баллами замыкает топ-3, но у действующих чемпионов есть одна игра в запасе.

В первой шестерке (еврокубковая зона) также находятся: Фиорентина (31), Лацио (31) и Ювентус (28).

Рома с Довбиком располагается на 12-й позиции с 16 очками. У Дженоа и Малиновского 13-я строчка и также, как и у римлян, 16 пунктов.

Серия А 2024/25. 16-й тур, 13–16 декабря

  • Эмполи – Торино – 0:1
  • Кальяри – Аталанта – 0:1
  • Удинезе – Наполи – 1:3
  • Ювентус – Венеция – 2:2
  • Лечче – Монца – 2:1
  • Парма – Верона – 2:3
  • Болонья – Фиорентина – 1:0
  • Комо – Рома – 2:0
  • Милан – Дженоа – 0:0
  • Лацио – Интер – 0:6

Таблица Серии А 2024/25 после 16-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аталанта 16 12 1 3 39 - 17 37
2 Наполи 16 11 2 3 24 - 11 35
3 Интер Милан 15 10 4 1 40 - 15 34
4 Фиорентина 15 9 4 2 28 - 11 31
5 Лацио 16 10 1 5 30 - 23 31
6 Ювентус 16 6 10 0 26 - 12 28
7 Болонья 15 6 7 2 21 - 18 25
8 Милан 15 6 5 4 24 - 16 23
9 Удинезе 16 6 2 8 19 - 25 20
10 Эмполи 16 4 7 5 14 - 16 19
11 Торино 16 5 4 7 17 - 20 19
12 Рома 16 4 4 8 18 - 23 16
13 Дженоа 16 3 7 6 13 - 24 16
14 Лечче 16 4 4 8 10 - 27 16
15 Парма 16 3 6 7 23 - 28 15
16 Комо 16 3 6 7 18 - 28 15
17 Эллас Верона 16 5 0 11 21 - 39 15
18 Кальяри 16 3 5 8 15 - 26 14
19 Монца 16 1 7 8 14 - 21 10
20 Венеция 16 2 4 10 15 - 29 10
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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