Что там у Довбика? Таблица Серии А после 0:6 в Риме и драмы в Турине
13–16 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Италии 2024/25
13–16 декабря состоялись матчи 16-го тура Серии А 2024/25.
В центральном поединке тура Интер в Риме разгромил Лацио со счетом 6:0.
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Аталанта, которая возглавляет турнирную таблицу, минимально в гостях справилась с Кальяри. Для бергамасков эта победа стала 10-й подряд в национальном первенстве.
Милан дома расписал мировую с Дженоа, которая до сих пор играет без травмированного Руслана Малиновского. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Рома на выезде проиграла команде Комо 0:2. Оба забитых мяча были оформлены после 90-й минуты. Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле на второй тайм, голевыми действиями не отличился.
Ювентус в Турине спас ничью против Вероны (2:2) на 90+5-й после того, как Душан Влахович реализовал пенальти.
Наполи переиграл Удинезе 3:1, а Фиорентина уступила Болонье 0:1.
Сейчас лидером чемпионата Италии с 37 очками является Аталанта. У ближайшего преследователя Наполи 35 пунктов. Интер с 34 баллами замыкает топ-3, но у действующих чемпионов есть одна игра в запасе.
В первой шестерке (еврокубковая зона) также находятся: Фиорентина (31), Лацио (31) и Ювентус (28).
Рома с Довбиком располагается на 12-й позиции с 16 очками. У Дженоа и Малиновского 13-я строчка и также, как и у римлян, 16 пунктов.
Серия А 2024/25. 16-й тур, 13–16 декабря
- Эмполи – Торино – 0:1
- Кальяри – Аталанта – 0:1
- Удинезе – Наполи – 1:3
- Ювентус – Венеция – 2:2
- Лечче – Монца – 2:1
- Парма – Верона – 2:3
- Болонья – Фиорентина – 1:0
- Комо – Рома – 2:0
- Милан – Дженоа – 0:0
- Лацио – Интер – 0:6
Таблица Серии А 2024/25 после 16-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аталанта
|16
|12
|1
|3
|39 - 17
|37
|2
|Наполи
|16
|11
|2
|3
|24 - 11
|35
|3
|Интер Милан
|15
|10
|4
|1
|40 - 15
|34
|4
|Фиорентина
|15
|9
|4
|2
|28 - 11
|31
|5
|Лацио
|16
|10
|1
|5
|30 - 23
|31
|6
|Ювентус
|16
|6
|10
|0
|26 - 12
|28
|7
|Болонья
|15
|6
|7
|2
|21 - 18
|25
|8
|Милан
|15
|6
|5
|4
|24 - 16
|23
|9
|Удинезе
|16
|6
|2
|8
|19 - 25
|20
|10
|Эмполи
|16
|4
|7
|5
|14 - 16
|19
|11
|Торино
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|12
|Рома
|16
|4
|4
|8
|18 - 23
|16
|13
|Дженоа
|16
|3
|7
|6
|13 - 24
|16
|14
|Лечче
|16
|4
|4
|8
|10 - 27
|16
|15
|Парма
|16
|3
|6
|7
|23 - 28
|15
|16
|Комо
|16
|3
|6
|7
|18 - 28
|15
|17
|Эллас Верона
|16
|5
|0
|11
|21 - 39
|15
|18
|Кальяри
|16
|3
|5
|8
|15 - 26
|14
|19
|Монца
|16
|1
|7
|8
|14 - 21
|10
|20
|Венеция
|16
|2
|4
|10
|15 - 29
|10
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