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  4. Намёк на Забарного? Бывший скаут топ-клуба АПЛ заинтриговал заявлением о т
Англия
17 декабря 2024, 03:55 |
199
0

Намёк на Забарного? Бывший скаут топ-клуба АПЛ заинтриговал заявлением о т

Тоттенхэм готовит на январь громкое подписание

17 декабря 2024, 03:55 |
199
0
Намёк на Забарного? Бывший скаут топ-клуба АПЛ заинтриговал заявлением о т
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший скаут «Тоттенхэма» Мик Браун заявил, что лондонский клуб планирует подписать в январе топ-игрока на центр обороны.

«Самая большая проблема «Тоттенхэма» – это нестабильность в обороне. Мне сказали, что после всех травм они уже работают над поиском игроков, которых могли бы подписать в ближайшее трансферное окно. Проблема в том, что в середине сезона не так много доступных защитников.

«Шпоры» хотят подписать первоклассного защитника, который сможет выйти на поле и изменить ситуацию, но в январе это будет стоить больших денег. Однако они придают приоритет подписанию контракта с защитником, так как эту проблему нужно решить.

Кроме того, если они смогут решить свои проблемы в обороне, это поможет им максимально эффективно использовать свои атакующие возможности в будущем», – цитирует Брауна Football Insider.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» опережает «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в борьбе за украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного.

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут трансферы АПЛ трансферы Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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