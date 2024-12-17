Намёк на Забарного? Бывший скаут топ-клуба АПЛ заинтриговал заявлением о т

Бывший скаут «Тоттенхэма» Мик Браун заявил, что лондонский клуб планирует подписать в январе топ-игрока на центр обороны.

«Самая большая проблема «Тоттенхэма» – это нестабильность в обороне. Мне сказали, что после всех травм они уже работают над поиском игроков, которых могли бы подписать в ближайшее трансферное окно. Проблема в том, что в середине сезона не так много доступных защитников.

«Шпоры» хотят подписать первоклассного защитника, который сможет выйти на поле и изменить ситуацию, но в январе это будет стоить больших денег. Однако они придают приоритет подписанию контракта с защитником, так как эту проблему нужно решить.

Кроме того, если они смогут решить свои проблемы в обороне, это поможет им максимально эффективно использовать свои атакующие возможности в будущем», – цитирует Брауна Football Insider.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» опережает «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в борьбе за украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного.