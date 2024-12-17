Испания17 декабря 2024, 01:26 |
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Реал продаст игрока, который разочаровал Анчелотти, за смешные деньги
Ферлан Менди покинет «королевский клуб»
17 декабря 2024, 01:26 |
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Французский фулбек Ферлан Менди покинет мадридский «Реал».
По информации испанских СМИ, Карло Анчелотти разочаровался в Менди и хочет на его место более звездного игрока. Рассматриваются варианты с Тео Эрнандесом из «Милана» и Альфонсо Дэвисом из «Баварии». Самого Менди «Реал» готов продать уже зимой за 22 миллиона евро, хотя в 2019 году заплатил за него 48 миллионов.
В этом сезоне за «Реал» Менди провел 17 матчей и результативными действиями не отличался.
Ранее сообщалось, что «Реал» летом приобретет звезду «Ливерпуля».
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