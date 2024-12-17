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  4. Реал продаст игрока, который разочаровал Анчелотти, за смешные деньги
Испания
17 декабря 2024, 01:26 |
127
0

Реал продаст игрока, который разочаровал Анчелотти, за смешные деньги

Ферлан Менди покинет «королевский клуб»

17 декабря 2024, 01:26 |
127
0
Реал продаст игрока, который разочаровал Анчелотти, за смешные деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Французский фулбек Ферлан Менди покинет мадридский «Реал».

По информации испанских СМИ, Карло Анчелотти разочаровался в Менди и хочет на его место более звездного игрока. Рассматриваются варианты с Тео Эрнандесом из «Милана» и Альфонсо Дэвисом из «Баварии». Самого Менди «Реал» готов продать уже зимой за 22 миллиона евро, хотя в 2019 году заплатил за него 48 миллионов.

В этом сезоне за «Реал» Менди провел 17 матчей и результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом приобретет звезду «Ливерпуля».

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Карло Анчелотти трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ферлан Менди трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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