Реал продаст игрока, который разочаровал Анчелотти, за смешные деньги

Французский фулбек Ферлан Менди покинет мадридский «Реал».

По информации испанских СМИ, Карло Анчелотти разочаровался в Менди и хочет на его место более звездного игрока. Рассматриваются варианты с Тео Эрнандесом из «Милана» и Альфонсо Дэвисом из «Баварии». Самого Менди «Реал» готов продать уже зимой за 22 миллиона евро, хотя в 2019 году заплатил за него 48 миллионов.

В этом сезоне за «Реал» Менди провел 17 матчей и результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом приобретет звезду «Ливерпуля».