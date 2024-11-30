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  4. Перес сообщил Ливерпулю, что Реал летом подпишет их звезду
Испания
30 ноября 2024, 19:27 |
1992
2

Перес сообщил Ливерпулю, что Реал летом подпишет их звезду

Мадридцы на правах свободного агента подпишут Трента Александера-Арнольда

30 ноября 2024, 19:27 |
1992
2
Перес сообщил Ливерпулю, что Реал летом подпишет их звезду
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд может покинуть «Ливерпуль». Игрок пока не продлил контракт с английским клубом, который действует до конца сезона 2024/25.

По информации авторитетного британского ресурса talkSPORT, президент «Реала» Флорентино Перес уведомил руководство английского клуба, что клуб подпишет Трента летом 2025 года свободным агентом. Отмечается, что «Реал» решил проявить уважение к «Ливерпулю» и сообщить свои намерения относительно подписания английской звезды.

В этом сезоне тренер Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» 15 матчей и сделал два ассиста.

Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать лидера «Байера» Джереми Фримпонга.

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Ливерпуль трансферы Реал Мадрид Трент Александер-Арнольд трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: talkSPORT
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kaiser igor
да пусть уходит,есть Бредли,купят кого то еще,незаменимых нет,жалко только что за бесплатно
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