Перес сообщил Ливерпулю, что Реал летом подпишет их звезду
Мадридцы на правах свободного агента подпишут Трента Александера-Арнольда
Трент Александер-Арнольд может покинуть «Ливерпуль». Игрок пока не продлил контракт с английским клубом, который действует до конца сезона 2024/25.
По информации авторитетного британского ресурса talkSPORT, президент «Реала» Флорентино Перес уведомил руководство английского клуба, что клуб подпишет Трента летом 2025 года свободным агентом. Отмечается, что «Реал» решил проявить уважение к «Ливерпулю» и сообщить свои намерения относительно подписания английской звезды.
В этом сезоне тренер Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» 15 матчей и сделал два ассиста.
Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать лидера «Байера» Джереми Фримпонга.
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