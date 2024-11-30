Перес сообщил Ливерпулю, что Реал летом подпишет их звезду

Трент Александер-Арнольд может покинуть «Ливерпуль». Игрок пока не продлил контракт с английским клубом, который действует до конца сезона 2024/25.

По информации авторитетного британского ресурса talkSPORT, президент «Реала» Флорентино Перес уведомил руководство английского клуба, что клуб подпишет Трента летом 2025 года свободным агентом. Отмечается, что «Реал» решил проявить уважение к «Ливерпулю» и сообщить свои намерения относительно подписания английской звезды.

В этом сезоне тренер Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» 15 матчей и сделал два ассиста.

Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать лидера «Байера» Джереми Фримпонга.