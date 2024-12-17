Брага – Фамаликау – 3:3. Наколотили друг друга. Видео голов и обзор

16 декабря в матче 14-го тура встретились «Брага» и «Фамаликау».

Первого гола болельщикам пришлось ждать до конца первого тайма. На 3-й добавленной минуте Эль Уазанни срезал мяч в собственные ворота, выведя гостей вперед.

Во втором тайме Густаво Са удвоил преимущество «Фамаликау».

Фернандез Жаен отквитал один гол для «Браги», но впоследствии Жил Диаш снова увеличил преимущество гостей до двух мячей.

Однако счет 1:3 удержать игрокам «Фамаликау» не удалось. На 77-й минуте Паулу Оливейра сократил отставание до минимума, а на 90+4 Рикарду Орта сравнял счет.

Чемпионат Португалии. 14-й тур. 16 декабря

Брага – Фамаликау – 3:3

Голы: Жаен, 62, Оливейра, 77, Орта, 90+4, - Эль Уазанни, 45+3 (автогол), Са, 56, Жил Диаш, 70

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