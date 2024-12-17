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Чемпионат Португалии
Брага
16.12.2024 20:45 – FT 3 : 3
Фамаликау
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Португалия
17 декабря 2024, 03:10 |
15
0

Брага – Фамаликау – 3:3. Наколотили друг друга. Видео голов и обзор

Гости не смогли удержать преимущество в два мяча

17 декабря 2024, 03:10 |
15
0
Брага – Фамаликау – 3:3. Наколотили друг друга. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

16 декабря в матче 14-го тура встретились «Брага» и «Фамаликау».

Первого гола болельщикам пришлось ждать до конца первого тайма. На 3-й добавленной минуте Эль Уазанни срезал мяч в собственные ворота, выведя гостей вперед.

Во втором тайме Густаво Са удвоил преимущество «Фамаликау».

Фернандез Жаен отквитал один гол для «Браги», но впоследствии Жил Диаш снова увеличил преимущество гостей до двух мячей.

Однако счет 1:3 удержать игрокам «Фамаликау» не удалось. На 77-й минуте Паулу Оливейра сократил отставание до минимума, а на 90+4 Рикарду Орта сравнял счет.

Чемпионат Португалии. 14-й тур. 16 декабря

Брага – Фамаликау – 3:3

Голы: Жаен, 62, Оливейра, 77, Орта, 90+4, - Эль Уазанни, 45+3 (автогол), Са, 56, Жил Диаш, 70

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Орта (Брага).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Паулу Оливейра (Брага).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Жиль Диаш (Фамаликау).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Орта (Брага).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Густаво Са (Фамаликау).
45’
ГОЛ ! Автогол забил Амин эль Уаззани (Брага).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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