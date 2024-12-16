«Был зрителем в первом тайме». Журналисты оценили игру Трубина в чемпионате

15 декабря состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились AVS и «Бенфика». Гости пропустили на последних минутах – поединок закончился со счетом 1:1.

Украинский вратарь Анатолий Трубин провел на поле весь матч и совершил шесть сейвов. Португальские журналисты оценили игру вратаря «Бенфики»:

«Трубин был просто зрителем в первом тайме – из-за отсутствия угроз он почти ничего не делал. Однако во втором тайме превратился в рабочую лошадку, из-за того, что партнеры своим легкомысленным отношением к игре позволили расстреливать вратаря. Украинец стал мишенью для соперника в течении последних 45 минут.

На 69-й минуте украинец заблокировал удар Васко Лопеса; на 83-й минуте спас ворота еще раз; а на 86-й минуте снова отбил опасный удар Васко Лопеса. Трубин выглядел как стена в этом матче», – считают журналисты.