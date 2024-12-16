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  4. «Был зрителем в первом тайме». Журналисты оценили игру Трубина в чемпионате
Португалия
16 декабря 2024, 18:22 |
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«Был зрителем в первом тайме». Журналисты оценили игру Трубина в чемпионате

«Бенфика» пропустила на последних минутах и сыграла вничью с AVS

16 декабря 2024, 18:22 |
740
0
«Был зрителем в первом тайме». Журналисты оценили игру Трубина в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

15 декабря состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились AVS и «Бенфика». Гости пропустили на последних минутах – поединок закончился со счетом 1:1.

Украинский вратарь Анатолий Трубин провел на поле весь матч и совершил шесть сейвов. Португальские журналисты оценили игру вратаря «Бенфики»:

«Трубин был просто зрителем в первом тайме – из-за отсутствия угроз он почти ничего не делал. Однако во втором тайме превратился в рабочую лошадку, из-за того, что партнеры своим легкомысленным отношением к игре позволили расстреливать вратаря. Украинец стал мишенью для соперника в течении последних 45 минут.

На 69-й минуте украинец заблокировал удар Васко Лопеса; на 83-й минуте спас ворота еще раз; а на 86-й минуте снова отбил опасный удар Васко Лопеса. Трубин выглядел как стена в этом матче», – считают журналисты.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика AVS Анатолий Трубин
Микола Титюк Источник: A Bola
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