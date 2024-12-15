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Чемпионат Португалии
АВС
15.12.2024 20:00 – FT 1 : 1
Бенфика
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Португалия
15 декабря 2024, 22:23 | Обновлено 15 декабря 2024, 22:34
674
0

Трубин пропустил на 90+4 минуте, и Бенфика упустила победу в Португалии

Орлы сыграли вничью выездной матч против команды AVS

15 декабря 2024, 22:23 | Обновлено 15 декабря 2024, 22:34
674
0
Трубин пропустил на 90+4 минуте, и Бенфика упустила победу в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл с «Бенфикою» матч 14-го тура чемпионата Португалии.

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«Орлы» сыграли вничью выездной матч против команды AVS (1:1).

Трубин пропустил на 90+4 минуте, и Бенфика упустила победу.

Лидеры в Португалии: Спортинг (36 очков), Бенфика (32), Порту (31), Санта-Клара (27), Брага (24).

Чемпионат Португалии. 14-й тур, 15 декабря

AVS – Бенфика – 1:1

Голы: Кристиан Кастро, 90+4 – Амдуни, 17

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 14 12 0 2 43 - 10 36
2 Бенфика 13 10 2 1 32 - 8 32
3 Порту 13 10 1 2 31 - 9 31
4 Санта Клара 14 9 0 5 16 - 13 27
5 Брага 13 7 3 3 22 - 13 24
6 Витория Гимараеш 13 6 3 4 16 - 12 21
7 Морейренсе 14 6 2 6 19 - 19 20
8 Фамаликау 13 4 6 3 14 - 12 18
9 Жил Висенте 14 4 4 6 17 - 24 16
10 Риу Аве 13 4 3 6 13 - 23 15
11 Каза Пия 13 3 5 5 11 - 17 14
12 Эшторил 13 3 5 5 12 - 19 14
13 Насьонал 13 3 3 7 8 - 17 12
14 Эштрела Амадора 13 3 3 7 12 - 22 12
15 АВС 14 2 6 6 11 - 22 12
16 Боавишта 14 2 5 7 10 - 19 11
17 Арока 14 3 2 9 8 - 23 11
18 Фаренсе 14 2 3 9 7 - 20 9
Полная таблица

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин AVS Зеки Амдуни
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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