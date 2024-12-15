Португалия15 декабря 2024, 22:23 | Обновлено 15 декабря 2024, 22:34
674
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Трубин пропустил на 90+4 минуте, и Бенфика упустила победу в Португалии
Орлы сыграли вничью выездной матч против команды AVS
15 декабря 2024, 22:23 | Обновлено 15 декабря 2024, 22:34
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Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл с «Бенфикою» матч 14-го тура чемпионата Португалии.
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«Орлы» сыграли вничью выездной матч против команды AVS (1:1).
Трубин пропустил на 90+4 минуте, и Бенфика упустила победу.
Лидеры в Португалии: Спортинг (36 очков), Бенфика (32), Порту (31), Санта-Клара (27), Брага (24).
Чемпионат Португалии. 14-й тур, 15 декабря
AVS – Бенфика – 1:1
Голы: Кристиан Кастро, 90+4 – Амдуни, 17
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|14
|12
|0
|2
|43 - 10
|36
|2
|Бенфика
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|3
|Порту
|13
|10
|1
|2
|31 - 9
|31
|4
|Санта Клара
|14
|9
|0
|5
|16 - 13
|27
|5
|Брага
|13
|7
|3
|3
|22 - 13
|24
|6
|Витория Гимараеш
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|7
|Морейренсе
|14
|6
|2
|6
|19 - 19
|20
|8
|Фамаликау
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|9
|Жил Висенте
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|10
|Риу Аве
|13
|4
|3
|6
|13 - 23
|15
|11
|Каза Пия
|13
|3
|5
|5
|11 - 17
|14
|12
|Эшторил
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|13
|Насьонал
|13
|3
|3
|7
|8 - 17
|12
|14
|Эштрела Амадора
|13
|3
|3
|7
|12 - 22
|12
|15
|АВС
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|16
|Боавишта
|14
|2
|5
|7
|10 - 19
|11
|17
|Арока
|14
|3
|2
|9
|8 - 23
|11
|18
|Фаренсе
|14
|2
|3
|9
|7 - 20
|9
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