14 декабря в рамках 14-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между командами «AVS» и «Бенфика».

Игра проходила на стадионе в Вила-даз-Авише и завершилась ничьей со счетом 1:1. Трубин пропустил на 90+4-й минуте. «Бенфика» сейчас занимает 2-е место с 32 очками, в то время как у «AVS» ситуация намного хуже: 12 баллов, и они на 14-м месте.

Чемпионат Португалии. 14 тур. 15 декабря

«AVS» – «Бенфика» – 1:1

Голы: Кастро, 90+4 – Амдуни, 17

Видеообзор матча: