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Чемпионат Португалии
АВС
15.12.2024 20:00 – FT 1 : 1
Бенфика
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Португалия
16 декабря 2024, 01:10 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:14
57
0

AVS – Бенфика – 1:1. Трубин пропустил гол в добавленное время. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Португалии

16 декабря 2024, 01:10 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:14
57
0
AVS – Бенфика – 1:1. Трубин пропустил гол в добавленное время. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в рамках 14-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между командами «AVS» и «Бенфика».

Игра проходила на стадионе в Вила-даз-Авише и завершилась ничьей со счетом 1:1. Трубин пропустил на 90+4-й минуте. «Бенфика» сейчас занимает 2-е место с 32 очками, в то время как у «AVS» ситуация намного хуже: 12 баллов, и они на 14-м месте.

Чемпионат Португалии. 14 тур. 15 декабря

«AVS» – «Бенфика» – 1:1

Голы: Кастро, 90+4 – Амдуни, 17

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Cristian Devenish (АВС).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Бенфика).
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Бенфика AVS чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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