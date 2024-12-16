Португалия16 декабря 2024, 01:10 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:14
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AVS – Бенфика – 1:1. Трубин пропустил гол в добавленное время. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Португалии
16 декабря 2024, 01:10 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:14
57
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14 декабря в рамках 14-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между командами «AVS» и «Бенфика».
Игра проходила на стадионе в Вила-даз-Авише и завершилась ничьей со счетом 1:1. Трубин пропустил на 90+4-й минуте. «Бенфика» сейчас занимает 2-е место с 32 очками, в то время как у «AVS» ситуация намного хуже: 12 баллов, и они на 14-м месте.
Чемпионат Португалии. 14 тур. 15 декабря
«AVS» – «Бенфика» – 1:1
Голы: Кастро, 90+4 – Амдуни, 17
Видеообзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Cristian Devenish (АВС).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Бенфика).
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