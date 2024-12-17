Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Вы не поверите, где сейчас находится жена Артема Довбика. Без мужа
Другие новости
17 декабря 2024, 03:02 |
91
0

ФОТО. Вы не поверите, где сейчас находится жена Артема Довбика. Без мужа

Юлия Довбик продолжает свой евротур

17 декабря 2024, 03:02 |
91
0
ФОТО. Вы не поверите, где сейчас находится жена Артема Довбика. Без мужа
Instagram. Юлия Довбик

Жена нападающего сборной Украины и «Ромы» Артема Довбика – Юлия – рассказала про свою поездку в Лиссабон.

Совсем недавно Юлия Довбик побывала в Лондоне, где поддержала своего избранника на матче Лиги Европы против «Тоттенхэма».

Юлия отдыхает в компании своей подруги, чередуя онлайн-работу с прогулками по одному из самых красивых городов Европы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушку умилил украинский флаг на одном из балконов, а в целом она предпочитает активный пеший туризм без каких-либо планов – насыщенная прогулка заменит любой поход в музей.

Больше всего красавицу шокировали цены на такси: не более 10 евро стоит доехать до аэропорта – для контраста в Риме такое такси будет стоить 50-100 евро.

По теме:
ВИДЕО. Жена Коноплянки зажигает на «голых танцах» в Емене
ВИДЕО. Александр Усик наехал на Анри. «Не бойся, Тьерри!»
ФОТО. Игроку Динамо подарили полный набор Сталкера. Суркис хвастается
Артем Довбик фото lifestyle Рома Рим чемпионат Италии по футболу сборная Украины по футболу девушки Instagram
Артем Діхтяренко Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Футбол | 16 декабря 2024, 15:23 41
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед

Динамо набрало 43 очка и на 5 баллов опережает Александрию

Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Футбол | 16 декабря 2024, 07:45 11
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика

«Бавария» интересуется украинцем

Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Футбол | 17.12.2024, 01:27
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Экс-игрок сборной удивил, озвучив свою зарплату в Динамо
Футбол | 16.12.2024, 11:54
Экс-игрок сборной удивил, озвучив свою зарплату в Динамо
Экс-игрок сборной удивил, озвучив свою зарплату в Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хотели реабилитироваться за результат в Лиге Европы»
Футбол | 16.12.2024, 18:10
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хотели реабилитироваться за результат в Лиге Европы»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хотели реабилитироваться за результат в Лиге Европы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
15.12.2024, 20:34 8
Футбол
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
15.12.2024, 00:45 3
Бокс
Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
15.12.2024, 16:20 7
Футбол
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
15.12.2024, 11:29 29
Футбол
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
15.12.2024, 21:05
Футбол
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
15.12.2024, 21:16 21
Футбол
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
15.12.2024, 08:58 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем