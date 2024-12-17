ФОТО. Вы не поверите, где сейчас находится жена Артема Довбика. Без мужа

Жена нападающего сборной Украины и «Ромы» Артема Довбика – Юлия – рассказала про свою поездку в Лиссабон.

Совсем недавно Юлия Довбик побывала в Лондоне, где поддержала своего избранника на матче Лиги Европы против «Тоттенхэма».

Юлия отдыхает в компании своей подруги, чередуя онлайн-работу с прогулками по одному из самых красивых городов Европы.

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Девушку умилил украинский флаг на одном из балконов, а в целом она предпочитает активный пеший туризм без каких-либо планов – насыщенная прогулка заменит любой поход в музей.

Больше всего красавицу шокировали цены на такси: не более 10 евро стоит доехать до аэропорта – для контраста в Риме такое такси будет стоить 50-100 евро.