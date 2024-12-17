Президентом федерации футбола Бразилии станет легендарный футболист?
Роналдо зарегистрировал свою кандидатуру
48-летний легендарный бразильский экс-форвард Роналдо официально зарегистрировал свою кандидатуру на пост президента Бразильской федерации футбола.
Информацию уже подтвердил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
О своих намерениях возглавить федерацию Роналдо заявлял еще в ноябре, однако тогда его слова не содержали конкретных деталей.
Сейчас Роналдо активно вовлечен в футбольную деятельность, занимая должность президента испанского клуба «Вальядолид».
Выборы президента Бразильской федерации футбола запланированы на период между мартом 2025 года и мартом 2026-го. Действующий глава Эрнальдо Родригес должен определить точную дату, поскольку именно в это время завершается его каденция.
Роналдо в ближайшее время планирует представить свою программу развития бразильского футбола и отправиться по регионам страны, чтобы заручиться поддержкой.
«У меня есть мотивация сделать футбол в Бразилии лучшим. Мы всегда были примером для всего мира, но сейчас мне обидно, что люди подходят ко мне на улице и просят вернуться на поле, потому что таких футболистов, как мы раньше, сейчас нет. Эту тенденцию надо изменить. Национальная сборная Бразилии также должна вернуть свое лицо», - цитирует Роналдо footboom.
Роналдо является участником четырех чемпионатов мира. В течение клубной карьеры он выступал за «ПСВ», «Интер», «Барселону», «Реал», «Милан» и другие команды.
В 1998 году он получил «Золотой мяч», а также трижды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА.
🚨🇧🇷 Official: Ronaldo Nazario is now candidate to Brazilian Federation presidency. pic.twitter.com/oCLlV5dLrW— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
14–16 декабря проходит 16-й тур чемпионата Англии 2024/25
У Михаила Мудрика серьезные проблемы