Президентом федерации футбола Бразилии станет легендарный футболист?

48-летний легендарный бразильский экс-форвард Роналдо официально зарегистрировал свою кандидатуру на пост президента Бразильской федерации футбола.

Информацию уже подтвердил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

О своих намерениях возглавить федерацию Роналдо заявлял еще в ноябре, однако тогда его слова не содержали конкретных деталей.

Сейчас Роналдо активно вовлечен в футбольную деятельность, занимая должность президента испанского клуба «Вальядолид».

Выборы президента Бразильской федерации футбола запланированы на период между мартом 2025 года и мартом 2026-го. Действующий глава Эрнальдо Родригес должен определить точную дату, поскольку именно в это время завершается его каденция.

Роналдо в ближайшее время планирует представить свою программу развития бразильского футбола и отправиться по регионам страны, чтобы заручиться поддержкой.

«У меня есть мотивация сделать футбол в Бразилии лучшим. Мы всегда были примером для всего мира, но сейчас мне обидно, что люди подходят ко мне на улице и просят вернуться на поле, потому что таких футболистов, как мы раньше, сейчас нет. Эту тенденцию надо изменить. Национальная сборная Бразилии также должна вернуть свое лицо», - цитирует Роналдо footboom.

Роналдо является участником четырех чемпионатов мира. В течение клубной карьеры он выступал за «ПСВ», «Интер», «Барселону», «Реал», «Милан» и другие команды.

В 1998 году он получил «Золотой мяч», а также трижды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА.

