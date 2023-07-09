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  4. Интер готов подписать Трубина и Зоммера. Но лишь после продажи Онана
Украина. Премьер лига
09 июля 2023, 12:10 |
318
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Интер готов подписать Трубина и Зоммера. Но лишь после продажи Онана

Клуб все еще интересуется украинцем

09 июля 2023, 12:10 |
318
0
Интер готов подписать Трубина и Зоммера. Но лишь после продажи Онана
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Интер» заинтересован в том, чтобы летом полностью обновить вратарскую бригаду, подписав Анатолия Трубина и Яна Зоммера.

Однако произойдет это лишь после того, как (если) клуб закроет продажу своего кипера Андре Онана в «Манчестер Юнайтед». Переговоры идут хорошо, но еще не закрыты. МЮ нацелен на нового вратаря после ухода Давида Де Хеа.

Трансфер Зоммера из «Баварии» оценивается в 6 миллионов евро. А вот переход Трубина обойдется миланцам в куда более значительную сумму, но «Интер» готов вести переговоры с «Шахтером».

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Источник Фабрицио Романо
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