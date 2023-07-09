Интер готов подписать Трубина и Зоммера. Но лишь после продажи Онана

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Интер» заинтересован в том, чтобы летом полностью обновить вратарскую бригаду, подписав Анатолия Трубина и Яна Зоммера.

Однако произойдет это лишь после того, как (если) клуб закроет продажу своего кипера Андре Онана в «Манчестер Юнайтед». Переговоры идут хорошо, но еще не закрыты. МЮ нацелен на нового вратаря после ухода Давида Де Хеа.

Трансфер Зоммера из «Баварии» оценивается в 6 миллионов евро. А вот переход Трубина обойдется миланцам в куда более значительную сумму, но «Интер» готов вести переговоры с «Шахтером».