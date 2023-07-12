Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Трубин провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии
Украина. Премьер лига
12 июля 2023, 17:06 | Обновлено 12 июля 2023, 18:08
4353
8

ФОТО. Трубин провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии

У голкипера «Шахтера» появился неожиданный вариант продолжения карьеры

12 июля 2023, 17:06 | Обновлено 12 июля 2023, 18:08
4353
8
ФОТО. Трубин провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

У голкипера донецкого «Шахтера» Анатолия Трубина появился новый и довольно неожиданный вариант продолжения карьеры. По информации итальянского ресурса TuttoMercatoWeb, речь идет о Саудовской Аравии.

Как сообщает источник, Трубин вместе со своим окружением сейчас находится в Лондоне. В одном из местных ресторанов он провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии.

Какой именно клуб заинтересован в подписании Трубина, и какую зарплату могут предложить вратарю сборной Украины – пока что неизвестно.

Напомним, главным претендентом на Трубина сейчас считается «Интер», но финансовые аппетиты «Шахтера» в размере 35 миллионов евро могут отпугнуть потенциальных покупателей.


TuttoMercatoWeb

По теме:
Дзаньоло отклонил 30-миллионное предложение из Саудовской Аравии
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала защитника сборной Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Александрии Рыбалка покидает команду
Анатолий Трубин Шахтер Донецк фото трансферы трансферы УПЛ
Источник Tuttomercatoweb
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хацкевич называл меня Мастер, понятно почему»
Футбол | 12 июля 2023, 10:59 12
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хацкевич называл меня Мастер, понятно почему»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хацкевич называл меня Мастер, понятно почему»

Бывший игрок «Динамо» – о своих прозвищах

Элина СВИТОЛИНА: «Рождение ребенка и война сделали меня другим человеком»
Теннис | 11 июля 2023, 20:55 2
Элина СВИТОЛИНА: «Рождение ребенка и война сделали меня другим человеком»
Элина СВИТОЛИНА: «Рождение ребенка и война сделали меня другим человеком»

Украинка провела пресс-конференцию после победы над Игой Свентек на Уимблдоне

ВОНДРОУШОВА: «Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие»
Теннис | 12.07.2023, 09:18
ВОНДРОУШОВА: «Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие»
ВОНДРОУШОВА: «Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие»
Ига СВЕНТЕК: «Сказала Элине, что надеюсь, что она выиграет Уимблдон»
Теннис | 11.07.2023, 22:26
Ига СВЕНТЕК: «Сказала Элине, что надеюсь, что она выиграет Уимблдон»
Ига СВЕНТЕК: «Сказала Элине, что надеюсь, что она выиграет Уимблдон»
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона сообщила о подписании 18-летнего бразильца
Футбол | 12.07.2023, 14:17
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона сообщила о подписании 18-летнего бразильца
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона сообщила о подписании 18-летнего бразильца
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
чергова серія серіалу "Сага про Трубіна": 
серія №7 "Трубін і Саудівська Аравія"
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
GloryUkraine
Татопесец.
Ответить
0
Cartman
А почему футболистов на фронт не забирают ? 
Ответить
-2
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
11.07.2023, 04:25
Теннис
СОБОЛЕНКО: Согласна с Элиной, что нужно сделать заявление – без рукопожатия
СОБОЛЕНКО: Согласна с Элиной, что нужно сделать заявление – без рукопожатия
11.07.2023, 04:39 6
Теннис
Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов
Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов
11.07.2023, 23:59
Футбол
Шаг вперед. Кто из игроков молодежки может получить вызов от Реброва
Шаг вперед. Кто из игроков молодежки может получить вызов от Реброва
11.07.2023, 14:18 15
Футбол
Эли удивила Лондон! Свитолина обыграла Свентек в четвертьфинале Уимблдона
Эли удивила Лондон! Свитолина обыграла Свентек в четвертьфинале Уимблдона
11.07.2023, 18:30 136
Теннис
Стали известны все участницы 1/4 финала на Уимблдоне-2023
Стали известны все участницы 1/4 финала на Уимблдоне-2023
10.07.2023, 19:25 6
Теннис
10 трансферов, которые могли изменить футбол, но так и не состоялись
10 трансферов, которые могли изменить футбол, но так и не состоялись
11.07.2023, 12:13 6
Футбол
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
11.07.2023, 12:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем