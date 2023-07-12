ФОТО. Трубин провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии

У голкипера донецкого «Шахтера» Анатолия Трубина появился новый и довольно неожиданный вариант продолжения карьеры. По информации итальянского ресурса TuttoMercatoWeb, речь идет о Саудовской Аравии.

Как сообщает источник, Трубин вместе со своим окружением сейчас находится в Лондоне. В одном из местных ресторанов он провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии.

Какой именно клуб заинтересован в подписании Трубина, и какую зарплату могут предложить вратарю сборной Украины – пока что неизвестно.

Напомним, главным претендентом на Трубина сейчас считается «Интер», но финансовые аппетиты «Шахтера» в размере 35 миллионов евро могут отпугнуть потенциальных покупателей.



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