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  4. А как же Трубин? Интер подписал итальянского голкипера
Италия
13 июля 2023, 18:34 |
717
1

А как же Трубин? Интер подписал итальянского голкипера

Раффаэле Ди Дженнаро вернулся в родной клуб

13 июля 2023, 18:34 |
717
1
А как же Трубин? Интер подписал итальянского голкипера
ФК Интер. Раффаэле Ди Дженнаро

«Интер» официально сообщил о подписании Раффаэле Ди Дженнаро. Сроки действия контракта с 29-летним вратарем не называются.

Ди Дженнаро является воспитанником «Интера», хотя за первую команду так и не сыграл ни одного матча. Прошлый сезон провел в Серии С в «Губбио», за который сыграл 34 матча.

Отметим, что подписание Ди Дженнаро вряд ли повлияет на возможный переход Анатолия Трубина: Ди Дженнаро «Интер» рассматривает на позицию третьего вратаря.

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Источник ФК Интер
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