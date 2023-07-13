Италия13 июля 2023, 18:34 |
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А как же Трубин? Интер подписал итальянского голкипера
Раффаэле Ди Дженнаро вернулся в родной клуб
13 июля 2023, 18:34 |
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«Интер» официально сообщил о подписании Раффаэле Ди Дженнаро. Сроки действия контракта с 29-летним вратарем не называются.
Ди Дженнаро является воспитанником «Интера», хотя за первую команду так и не сыграл ни одного матча. Прошлый сезон провел в Серии С в «Губбио», за который сыграл 34 матча.
Отметим, что подписание Ди Дженнаро вряд ли повлияет на возможный переход Анатолия Трубина: Ди Дженнаро «Интер» рассматривает на позицию третьего вратаря.
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