А как же Трубин? Интер подписал итальянского голкипера

«Интер» официально сообщил о подписании Раффаэле Ди Дженнаро. Сроки действия контракта с 29-летним вратарем не называются.

Ди Дженнаро является воспитанником «Интера», хотя за первую команду так и не сыграл ни одного матча. Прошлый сезон провел в Серии С в «Губбио», за который сыграл 34 матча.

Отметим, что подписание Ди Дженнаро вряд ли повлияет на возможный переход Анатолия Трубина: Ди Дженнаро «Интер» рассматривает на позицию третьего вратаря.