Италия13 июля 2023, 11:11 |
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Источник: Интер после ухода Хандановича работает над подписанием Трубина
Окажется ли Трубин в Серии A?
13 июля 2023, 11:11 |
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По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Интер» спокойно попрощался с вратарем Самиром Хандановичем, который вчера объявил об уходе из команды.
Клуб отпустил ветерана, так как продолжает работу над переходом украинского вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина, а также опытного кипера «Баварии» Яна Зоммера.
Других подробностей пока нет.
При этом «Интер» рассчитывает в ближайшие дни закрыть продажу вратаря Андре Онана в МЮ, чтобы на вырученные деньги подписать Трубина и Зоммера.
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Комментарии 2
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Так Зоммера уже б подписали и все) В 5 раз дешевле и уж точно не хуже Трубина
У бомжів нема 40 лямів
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