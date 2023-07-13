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  4. Источник: Интер после ухода Хандановича работает над подписанием Трубина
Италия
13 июля 2023, 11:11 |
1385
2

Источник: Интер после ухода Хандановича работает над подписанием Трубина

Окажется ли Трубин в Серии A?

13 июля 2023, 11:11 |
1385
2
Источник: Интер после ухода Хандановича работает над подписанием Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Интер» спокойно попрощался с вратарем Самиром Хандановичем, который вчера объявил об уходе из команды.

Клуб отпустил ветерана, так как продолжает работу над переходом украинского вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина, а также опытного кипера «Баварии» Яна Зоммера.

Других подробностей пока нет.

При этом «Интер» рассчитывает в ближайшие дни закрыть продажу вратаря Андре Онана в МЮ, чтобы на вырученные деньги подписать Трубина и Зоммера.

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Анатолий Трубин Интер Милан Шахтер Донецк Ян Зоммер Бавария
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Олег Заворотный
Так Зоммера уже б подписали и все) В 5 раз дешевле и уж точно не хуже Трубина
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0
Перець
У бомжів нема 40 лямів
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-3
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