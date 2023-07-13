Источник: Интер после ухода Хандановича работает над подписанием Трубина

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Интер» спокойно попрощался с вратарем Самиром Хандановичем, который вчера объявил об уходе из команды.

Клуб отпустил ветерана, так как продолжает работу над переходом украинского вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина, а также опытного кипера «Баварии» Яна Зоммера.

Других подробностей пока нет.

При этом «Интер» рассчитывает в ближайшие дни закрыть продажу вратаря Андре Онана в МЮ, чтобы на вырученные деньги подписать Трубина и Зоммера.