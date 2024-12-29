ВИДЕО. Два игрока Тоттенхэма хотели одновременно пробить. Оба завалились
Забавный эпизод из матча шпор и Вулверхэмптона (2:2) в 19-м туре АПЛ 2024/25
29 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Вулверхэмптон.
Поединок прошел на одноименном стадионе хозяев в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:2.
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На 30-й минуте произошел забавный эпизод. Деян Кулушевски опасно прострелил в штрафную. На передачу пошли сразу два игрока шпор: Доминик Соланке и Родриго Бентанкур.
Оба хотели в касание пробить, причем в одновременно. В итоге никто не сумел этого сделать, зато каждый успешно завалился на газон.
ВИДЕО. Два игрока Тоттенхэма хотели одновременно пробить. Оба завалились
События матча
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