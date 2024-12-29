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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
29.12.2024 17:00 – FT 2 : 2
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 декабря 2024, 20:43 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:54
982
0

ВИДЕО. Два игрока Тоттенхэма хотели одновременно пробить. Оба завалились

Забавный эпизод из матча шпор и Вулверхэмптона (2:2) в 19-м туре АПЛ 2024/25

29 декабря 2024, 20:43 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:54
982
0
ВИДЕО. Два игрока Тоттенхэма хотели одновременно пробить. Оба завалились

29 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Вулверхэмптон.

Поединок прошел на одноименном стадионе хозяев в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 30-й минуте произошел забавный эпизод. Деян Кулушевски опасно прострелил в штрафную. На передачу пошли сразу два игрока шпор: Доминик Соланке и Родриго Бентанкур.

Оба хотели в касание пробить, причем в одновременно. В итоге никто не сумел этого сделать, зато каждый успешно завалился на газон.

ВИДЕО. Два игрока Тоттенхэма хотели одновременно пробить. Оба завалились

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бентанкур (Тоттенхэм).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Хван Хи Чан (Вулверхэмптон).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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