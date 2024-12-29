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Англия
29 декабря 2024, 20:15 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:20
334
0

«Бесплатно». Реакция фанатов на возможный переход Трента в Реал Мадрид

Трент Александер-Арнольд близок к переходу в Реал Мадрид

29 декабря 2024, 20:15 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:20
334
0
«Бесплатно». Реакция фанатов на возможный переход Трента в Реал Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine

Трент Александер-Арнольд сообщил руководству «Ливерпуля», что хочет перейти в «Реал Мадрид», сообщает Marca.

Несмотря на усилия «Ливерпуля» продлить контракт Трента Александера-Арнольда, который истекает в 2025 году, переговоры зашли в тупик, и будущее фулбека в клубе стало сомнительным. Руководству «Ливерпуля» предстоит решить, стоит ли заработать на игроке и подписать предварительный контракт с «Реалом» в январе 2025 года, или он уйдет летом, и клуб не получит ничего в замен.

Болельщики надеются на переход Трента в «Реал», но некоторые сомневаются в последствиях для «Ливерпуля».

Addi: «Это тот же источник, который сказал, что Винисиус выиграет Золотой мяч?».

Agunsux: «Продолжайте мечтать, Трент остается».

Folaslife: «Похоже, переговоры по контракту идут не слишком хорошо».

Tristan Berg: «На чем основано это? Эти слухи только будут усиливаться, когда мы войдем в январь. Лучше подождать, когда местные журналисты что-то скажут, чем тратить время на эти испанские издания».

Hatem M Elgammal: «Бесплатно».

Kandi94_LFC: «Если это правда, то «Ливерпулю» действительно не стоит больше его выпускать на поле. Честно говоря, не могу поверить, что он действительно это сделал».

Nevergonnacule: «Тот же источник, который говорил, что Лени Йоро на 100% присоединится к «Реалу».

Sarpongmadrid15: «Разве это не очевидно... Если бы Арнольд хотел остаться в «Ливерпуле», он бы уже давно продлил свой контракт».

Saidyke254: «Мы хотим, чтобы он ушел до января... То же самое случилось с Садио Мане, хотя мы так и не смогли его заменить... Он всегда будет сожалеть о том, что ушел из «Ливерпуля».

Theeyesofthego1: «Ливерпуль» отказывается повышать ему зарплату уже несколько месяцев. Я не совсем его виню, «Ливерпуль» не умеет удерживать и убеждать некоторых своих звездных игроков, это безумие».

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Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Реал Мадрид реакция болельщиков Винисиус Жуниор Лени Йоро Садио Мане
Люба Рябинина Источник: Marca
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