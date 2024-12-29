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Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 13:58 | Обновлено 29 декабря 2024, 14:00
282
0

«Неожиданно теряют очки». Йовичевич оценил Шахтер Пушича

Хорват верит в успех «горняков»

29 декабря 2024, 13:58 | Обновлено 29 декабря 2024, 14:00
282
0
«Неожиданно теряют очки». Йовичевич оценил Шахтер Пушича
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Йовичевич

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич оценил игру «горняков» под руководством Марино Пушича, сказав о шансах на триумф в нынешнем сезоне.

«Это все временное. В свое время два года назад мы тоже отставали от Днепра-1 на пять-восемь очков. В конце считают деньги, как говорится. Остается еще второй круг, сейчас есть перерыв, чтобы сделать полный анализ, перезагрузиться и двигаться вперед.

Вижу, что в некоторых матчах Шахтер неожиданно теряет очки. Динамо на хорошем пути, Кривбасс, Полесье, хотя у них была серия из восьми матчей без побед.

Александрия тоже с хорошей работой Ротаня. Чемпионат интересен, но Шахтер, по-моему, это знак качества по футболистам, они ближайшие по ростеру к чемпионству.

Теперь уже все не зависит от тебя самого, ты должен смотреть на других. Это тяжело психологически, но посмотрим, что за характер у команды, которая находится под стрессом, не имеет права на ошибку и должна только выигрывать. Будет очень интересно», – сказал Бурбас в эфире ютуб-канала BurBuzz.

В нынешнем сезоне донецкий «Шахтер» занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 33 турнирных пункта после 16 сыгранных матчей.

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Игор Йовичевич Марино Пушич Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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