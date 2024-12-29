Источник: Маккаби Петах-Тиква хочет вернуть полузащитника ЛНЗ

Израильский клуб «Маккаби» Петах-Тиква ведет переговоры с черкасским ЛНЗ о возможном возвращении полузащитника Арада Бара, сообщает Sport5.

24-летний игрок, являющийся воспитанником «Маккаби», не против возвращения в родную команду. Однако израильский клуб не готов платить за полноценный трансфер и рассматривает альтернативные варианты – аренду или подписание в статусе свободного агента.

Арад Бар сейчас находится в Израиле, и переговоры между клубами продолжаются. Игрок провел первый сезон в составе ЛНЗ. В чемпионате Украины он появился только в 5 матчах, причем только один раз выходил в стартовом составе. Также сыграл 1 матч Кубка Украины.

Черкасский ЛНЗ приобрел Бара в январе 2024 года у «Цюриха» за 250 тысяч евро. Веб-портул Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 400 тысяч евро.