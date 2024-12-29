Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Маккаби Петах-Тиква хочет вернуть полузащитника ЛНЗ
Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 20:23 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:41
506
0

Источник: Маккаби Петах-Тиква хочет вернуть полузащитника ЛНЗ

Хавбек Арад Бар является воспитанником израильского клуба

29 декабря 2024, 20:23 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:41
506
0
Источник: Маккаби Петах-Тиква хочет вернуть полузащитника ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Арад Бар

Израильский клуб «Маккаби» Петах-Тиква ведет переговоры с черкасским ЛНЗ о возможном возвращении полузащитника Арада Бара, сообщает Sport5.

24-летний игрок, являющийся воспитанником «Маккаби», не против возвращения в родную команду. Однако израильский клуб не готов платить за полноценный трансфер и рассматривает альтернативные варианты – аренду или подписание в статусе свободного агента.

Арад Бар сейчас находится в Израиле, и переговоры между клубами продолжаются. Игрок провел первый сезон в составе ЛНЗ. В чемпионате Украины он появился только в 5 матчах, причем только один раз выходил в стартовом составе. Также сыграл 1 матч Кубка Украины.

Черкасский ЛНЗ приобрел Бара в январе 2024 года у «Цюриха» за 250 тысяч евро. Веб-портул Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 400 тысяч евро.

По теме:
Задолженность за два месяца. У Миная остались только молодые футболисты
Марлон Гомес хочет покинуть Шахтер. Как Ботафого использует схему с Лионом
Переговоры ведутся. «Новый Месси» может продолжить карьеру в Серии А
Маккаби Петах-Тиква ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Арад Бар
Николай Степанов Источник: Sport5
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интерес из серьезных чемпионатов. Калюжный может сменить клуб уже зимой
Футбол | 29 декабря 2024, 16:10 9
Интерес из серьезных чемпионатов. Калюжный может сменить клуб уже зимой
Интерес из серьезных чемпионатов. Калюжный может сменить клуб уже зимой

Иван Калюжный может стать игроком заграничного клуба

Сын легенды. Ливерпуль и ПСЖ готовят 85 миллионов евро за топового форварда
Футбол | 28 декабря 2024, 23:54 0
Сын легенды. Ливерпуль и ПСЖ готовят 85 миллионов евро за топового форварда
Сын легенды. Ливерпуль и ПСЖ готовят 85 миллионов евро за топового форварда

Маркус Тюрам является целью двух европейских грандов

Валерий ИВАЩЕНКО: «Динамо хватит очков, чтобы стать чемпионом»
Футбол | 29.12.2024, 21:52
Валерий ИВАЩЕНКО: «Динамо хватит очков, чтобы стать чемпионом»
Валерий ИВАЩЕНКО: «Динамо хватит очков, чтобы стать чемпионом»
«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 29.12.2024, 07:05
«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
Футбол | 28.12.2024, 22:35
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уоррен поменял мнение о победителе боя Усик – Фьюри, но есть нюанс
Уоррен поменял мнение о победителе боя Усик – Фьюри, но есть нюанс
28.12.2024, 13:02 6
Бокс
Супербомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
Супербомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
27.12.2024, 18:43 9
Футбол
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
28.12.2024, 17:40
Бокс
Пол Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком
Пол Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком
28.12.2024, 03:13
Бокс
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
28.12.2024, 23:22 2
Футбол
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
28.12.2024, 07:55 1
Бокс
Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»
Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»
27.12.2024, 19:53 1
Футбол
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
29.12.2024, 05:48 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем