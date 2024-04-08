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Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 13:29 |
1373
0

Легионер ЛНЗ – о переезде в Украину: «В моей стране тоже идет война»

Арад Бар подробно исследовал вопросы войны перед трансфером

08 апреля 2024, 13:29 |
1373
0
Легионер ЛНЗ – о переезде в Украину: «В моей стране тоже идет война»
СК Днепр-1. Арад Бар

Израильский полузащитник черкасского ЛНЗ Арад Бар рассказал, почему согласился на трансфер в УПЛ даже при условии войны в Украине.

– Как семья отреагировала на твое решение переехать в Украину?

– Я пытался получить всю информацию о ситуации в Украине до того, как приехать, чтобы убедиться, что это будет правильное и безопасное место. Поэтому поговорил с несколькими игроками, которые играли здесь, и лучше понимаю ситуацию. Конечно, это не очень симпатичная ситуация, но поскольку в моей стране тоже идет война, я знаю, как это бывает.

– Как твоя семья пережила нападение 7 октября? С вашими друзьями все в порядке?

– Моя семья живет в Тель-Авиве, поэтому с ними все в порядке, но вся страна была шокирована и расстроена тем, что произошло, и я был очень обеспокоен ситуацией.

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Арад Бар ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Источник Украинский футбол
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