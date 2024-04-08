Легионер ЛНЗ – о переезде в Украину: «В моей стране тоже идет война»

Израильский полузащитник черкасского ЛНЗ Арад Бар рассказал, почему согласился на трансфер в УПЛ даже при условии войны в Украине.

– Как семья отреагировала на твое решение переехать в Украину?

– Я пытался получить всю информацию о ситуации в Украине до того, как приехать, чтобы убедиться, что это будет правильное и безопасное место. Поэтому поговорил с несколькими игроками, которые играли здесь, и лучше понимаю ситуацию. Конечно, это не очень симпатичная ситуация, но поскольку в моей стране тоже идет война, я знаю, как это бывает.

– Как твоя семья пережила нападение 7 октября? С вашими друзьями все в порядке?

– Моя семья живет в Тель-Авиве, поэтому с ними все в порядке, но вся страна была шокирована и расстроена тем, что произошло, и я был очень обеспокоен ситуацией.