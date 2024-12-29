Попал на концерт к кобзону. Экс-футболист сборной рф погиб на войне
алексей бугаев скрывался в зоне боевых действий, избегая заключения
43-летний бывший футболист сборной россии и московского «локомотива» алексей бугаев погиб во время войны против Украины, пополнив «концертный зал» кобзона.
О гибели бугаева информируют российские СМИ со ссылкой на юриста антона смирнова.
До попадания на фронт бугаев был приговорен к 9,5 годам лишения свободы за хранение и перевозку наркотических веществ. Его задержали в краснодаре с 500 граммами мефедрона.
Вооруженные Силы Украины успешно выполнили боевую задачу, отправив оккупанта на вечный покой.
бугаев выступал за сборную россии с 2004 по 2005 годы, сыграв в 7 матчах.
Ранее стало известно сколько ВСУ уничтожило российских орков за сутки.
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