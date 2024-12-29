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29 декабря 2024, 19:45 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:04
2746
6

Попал на концерт к кобзону. Экс-футболист сборной рф погиб на войне

алексей бугаев скрывался в зоне боевых действий, избегая заключения

29 декабря 2024, 19:45 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:04
2746
6
Попал на концерт к кобзону. Экс-футболист сборной рф погиб на войне
dw.com

43-летний бывший футболист сборной россии и московского «локомотива» алексей бугаев погиб во время войны против Украины, пополнив «концертный зал» кобзона.

О гибели бугаева информируют российские СМИ со ссылкой на юриста антона смирнова.

До попадания на фронт бугаев был приговорен к 9,5 годам лишения свободы за хранение и перевозку наркотических веществ. Его задержали в краснодаре с 500 граммами мефедрона.

Вооруженные Силы Украины успешно выполнили боевую задачу, отправив оккупанта на вечный покой.

бугаев выступал за сборную россии с 2004 по 2005 годы, сыграв в 7 матчах.

Ранее стало известно сколько ВСУ уничтожило российских орков за сутки.

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российско-украинская война смерть Вооруженные силы Украины
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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KirTheKing
сдох максим, ну и х@й с ним
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+4
Sashko57
Земля тебе асфальтом. Гореть в аду тебе и твоим близким.
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+4
Владислав Антонов
В Чорноморці колись був якийсь Бугаєв. Часом не цей?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua81
запойный алкоголик, который попался на торговле наркотиками
РФ утилизирует свой биомусор, очищая генофонд, а в Украине обычных работяг как собак на улицах ловят
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-1
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