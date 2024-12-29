43-летний бывший футболист сборной россии и московского «локомотива» алексей бугаев погиб во время войны против Украины, пополнив «концертный зал» кобзона.

О гибели бугаева информируют российские СМИ со ссылкой на юриста антона смирнова.

До попадания на фронт бугаев был приговорен к 9,5 годам лишения свободы за хранение и перевозку наркотических веществ. Его задержали в краснодаре с 500 граммами мефедрона.

Вооруженные Силы Украины успешно выполнили боевую задачу, отправив оккупанта на вечный покой.

бугаев выступал за сборную россии с 2004 по 2005 годы, сыграв в 7 матчах.

Ранее стало известно сколько ВСУ уничтожило российских орков за сутки.