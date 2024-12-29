Англия29 декабря 2024, 20:38 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:41
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Неудержимый Салах. Египтянин демонстрирует феноменальную статистику
Салах забил 17 голов и отдал 12 голевых передач
29 декабря 2024, 20:38 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:41
1046
3
Звездный форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в этом сезоне забил 17 голов и отдал 12 голевых передач в 18-ти матчах АПЛ.
Всего на счету Салаха 20 голов во всех турнирах за «Ливерпуль». Египтянин стал первым игроком в истории «мерсисайдцев», который забивал по 20 или более голов во всех турнирах в течение восьми сезонов.
Также Салах сравнялся с Фрэнком Лэмпардом и Уэйном Руни в топе результативных игроков в Английской Премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что эксперт назвал Салаха фаворитом на Золотой мяч 2025.
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Комментарии 3
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Этот парень,однозначно заслужил право,быть обладателем Золотого мяча👍
Салах феєрить
Золотий м'яч цьому хлопаку 👏👍
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