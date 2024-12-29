Неудержимый Салах. Египтянин демонстрирует феноменальную статистику

Звездный форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в этом сезоне забил 17 голов и отдал 12 голевых передач в 18-ти матчах АПЛ.

Всего на счету Салаха 20 голов во всех турнирах за «Ливерпуль». Египтянин стал первым игроком в истории «мерсисайдцев», который забивал по 20 или более голов во всех турнирах в течение восьми сезонов.

Также Салах сравнялся с Фрэнком Лэмпардом и Уэйном Руни в топе результативных игроков в Английской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что эксперт назвал Салаха фаворитом на Золотой мяч 2025.