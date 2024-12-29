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  4. Неудержимый Салах. Египтянин демонстрирует феноменальную статистику
Англия
29 декабря 2024, 20:38 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:41
1046
3

Неудержимый Салах. Египтянин демонстрирует феноменальную статистику

Салах забил 17 голов и отдал 12 голевых передач

29 декабря 2024, 20:38 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:41
1046
3
Неудержимый Салах. Египтянин демонстрирует феноменальную статистику
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Звездный форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в этом сезоне забил 17 голов и отдал 12 голевых передач в 18-ти матчах АПЛ.

Всего на счету Салаха 20 голов во всех турнирах за «Ливерпуль». Египтянин стал первым игроком в истории «мерсисайдцев», который забивал по 20 или более голов во всех турнирах в течение восьми сезонов.

Также Салах сравнялся с Фрэнком Лэмпардом и Уэйном Руни в топе результативных игроков в Английской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что эксперт назвал Салаха фаворитом на Золотой мяч 2025.

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Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 3
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Кирилл Бондаренко
Этот парень,однозначно заслужил право,быть обладателем Золотого мяча👍
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0
Liverpool-FС
Салах феєрить
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0
Gray cat
Золотий м'яч цьому хлопаку 👏👍
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