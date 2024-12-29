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Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 19:57 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:10
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0

Денис КУЗЫК: «Для Кривбасса это сезон испытаний и борьбы»

Полузащитник криворожского клуба рассказал об итогах первой части сезона УПЛ

29 декабря 2024, 19:57 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:10
30
0
Денис КУЗЫК: «Для Кривбасса это сезон испытаний и борьбы»
ФК Кривбасс. Денис Кузык

Полузащитник криворожского Кривбасса Денис Кузык рассказал об итогах первой части сезона УПЛ.

– Как вообще можешь оценить первую половину текущего сезона в исполнении «Кривбасса»?

– Этот сезон – сезон испытаний и борьбы. Текущий сезон не столь мощный в нашем исполнении, как прошлый, ведь мы потеряли очень много зачетных баллов в таких матчах, в которых нужно было побеждать. Но мы не сдаемся и двигаемся дальше. В следующих матчах будем стараться наверстать упущенное и делать все возможное, чтобы подниматься как можно выше в таблице, и снова получить путевку в еврокубки.

– Знаем, что в Кривом Роге ты живешь не на базе. Расскажи нашим фанам о своем быте.

– Я живу на квартире с женой, ведь мы решили, что так будет лучше для наших отношений, молодой семьи. Мы с женой постоянно вместе, поэтому для меня было бы непривычно жить отдельно от нее.

– Как проходит сейчас остаток дня Дениса Кузыка после тренировок? Посвящаешь все свободное время семье?

– После тренировок сразу приезжаю домой, на вкусный ужин, который мне готовит любимая. Затем мы можем вместе прогуляться по вечерам. Дома смотрим вместе фильмы и после этого уже отдыхаю и готовлюсь к следующим тренировкам. Поэтому, да, после рабочего дня все свое свободное время провожу с женой.

– Есть ли у Дениса Кузыка хобби? Чем увлекаешься, кроме футбола?

– Мне нравится рыбалка, поэтому стараюсь находить время и уезжать на природу. Это хобби доставляет мне много положительных эмоций, я действительно кайфую от этого дела. Эта страсть пошла еще с детства: папа, дедушка и я постоянно на выходных рыбачили, особенно летом, когда тепло и хорошая погода. Мне очень повезло, что моя жена тоже любит рыбалку. Например, этим летом поймали толстолоба на 9 килограмм, это мой самый большой улов (улыбается).

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Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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