Вернидуб назвал игрока Кривбасса, который будет играть за сборную Украины
Наставник криворожского клуба выделил Дениса Кузыка
Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб назвал игрока команды, который скоро должен сыграть за национальную сборную Украины.
– В ближайшее время кого из своих подопечных вы ожидаете увидеть в национальной команде?
– Трудный вопрос. Недавно я давал интервью и меня спросили о Кузыке. Я сказал, что этот паренек сыграл две игры за U-21 и очень неплохо в них выглядел. Хотя эти игры были товарищеские: с португальцами и итальянцами. Мне очень понравилось, как он сыграл. Я думаю, что это путь в национальную сборную, потому что те, кто очень хорошо себя зарекомендует за U-21, именно они и станут усилением нашей национальной сборной. Я очень рассчитываю на этого парня.
В этом сезоне Денис Кузык провел 20 матчей за «Кривбасс» во всех турнирах и результативными действиями не отметился. Ранее полузащитник «Кривбасса» высказался об игре за молодежную сборную Украины.
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