Вернидуб назвал игрока Кривбасса, который будет играть за сборную Украины

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб назвал игрока команды, который скоро должен сыграть за национальную сборную Украины.

– В ближайшее время кого из своих подопечных вы ожидаете увидеть в национальной команде?

– Трудный вопрос. Недавно я давал интервью и меня спросили о Кузыке. Я сказал, что этот паренек сыграл две игры за U-21 и очень неплохо в них выглядел. Хотя эти игры были товарищеские: с португальцами и итальянцами. Мне очень понравилось, как он сыграл. Я думаю, что это путь в национальную сборную, потому что те, кто очень хорошо себя зарекомендует за U-21, именно они и станут усилением нашей национальной сборной. Я очень рассчитываю на этого парня.

В этом сезоне Денис Кузык провел 20 матчей за «Кривбасс» во всех турнирах и результативными действиями не отметился. Ранее полузащитник «Кривбасса» высказался об игре за молодежную сборную Украины.