Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вернидуб назвал игрока Кривбасса, который будет играть за сборную Украины
Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 21:32 | Обновлено 08 декабря 2024, 21:47
1529
0

Вернидуб назвал игрока Кривбасса, который будет играть за сборную Украины

Наставник криворожского клуба выделил Дениса Кузыка

08 декабря 2024, 21:32 | Обновлено 08 декабря 2024, 21:47
1529
0
Вернидуб назвал игрока Кривбасса, который будет играть за сборную Украины
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб назвал игрока команды, который скоро должен сыграть за национальную сборную Украины.

– В ближайшее время кого из своих подопечных вы ожидаете увидеть в национальной команде?

– Трудный вопрос. Недавно я давал интервью и меня спросили о Кузыке. Я сказал, что этот паренек сыграл две игры за U-21 и очень неплохо в них выглядел. Хотя эти игры были товарищеские: с португальцами и итальянцами. Мне очень понравилось, как он сыграл. Я думаю, что это путь в национальную сборную, потому что те, кто очень хорошо себя зарекомендует за U-21, именно они и станут усилением нашей национальной сборной. Я очень рассчитываю на этого парня.

В этом сезоне Денис Кузык провел 20 матчей за «Кривбасс» во всех турнирах и результативными действиями не отметился. Ранее полузащитник «Кривбасса» высказался об игре за молодежную сборную Украины.

По теме:
Источник: Карраско покинул расположение ЛНЗ, попрощавшись с командой
Колос – Оболонь – 0:0. Игра, которая длилась очень долго. Видеообзор матча
ШОВКОВСКИЙ – о 3:0 с Александрией, Лиге Европы и осложнениях Шапаренко
Юрий Вернидуб Денис Кузык сборная Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сравнил с россией. Зеленский назвал актуальные потери Украины в войне
Война | 08 декабря 2024, 13:56 9
Сравнил с россией. Зеленский назвал актуальные потери Украины в войне
Сравнил с россией. Зеленский назвал актуальные потери Украины в войне

Президент Украины утверждает, что с 24.02.2022 погибли 43 тысячи воинов

«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 08 декабря 2024, 09:33 2
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира высказался о реванше

Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Футбол | 08.12.2024, 13:18
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
ФОТО. Шахтер отправился в Гельзенкирхен на матч Лиги чемпионов с Баварией
Футбол | 08.12.2024, 20:55
ФОТО. Шахтер отправился в Гельзенкирхен на матч Лиги чемпионов с Баварией
ФОТО. Шахтер отправился в Гельзенкирхен на матч Лиги чемпионов с Баварией
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
Футбол | 08.12.2024, 17:39
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
06.12.2024, 21:44 3
Бокс
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
07.12.2024, 08:30 1
Бокс
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
07.12.2024, 13:58 16
Футбол
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
07.12.2024, 16:41
Футбол
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
07.12.2024, 01:56 9
Футбол
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
07.12.2024, 08:08 3
Футбол
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
07.12.2024, 01:25 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем