Денис КУЗЫК: «Для меня это был крутой опыт сыграть с топ-сборными»

Полузащитник «Кривбасса» Андрей Кузык высказался об игре за молодежную сборную Украины:

– Денис, противостояние с грандами европейского футбола на молодежном уровне – прошла ли команда и лично ты этот экзамен?

– Думаю, что да. Потому что мы сыграли вничью две неплохие встречи с топ-сборными. Считаю, прошли этот экзамен, ведь хорошо подготовились. Для меня это был крутой опыт сыграть с топ-сборными.

– Украина сыграла 3:3 с Португалией и 2:2 с Италией. Какие сильные стороны каждого из соперников ты бы отметил и с кем было тяжелее всего?

– Наверное, что с итальянцами было труднее играть, они более агрессивны. У каждой из этих сборных есть свои сильные стороны, которые мы хорошо разобрали с тренерами на теории и хорошо подготовились к играм. Поэтому получили опыт и хороший результат. А что касается Португалии, то они более техничные, играют больше на мяче, поэтому было больше времени подумать.

– В обоих матчах сине-желтые проявляли характер и отыгрывались в конце матча. Боевое настроение команды в этих матчах чувствовалось?

– Да, нас настраивали на две боевые игры, поэтому мы тщательно подготовились и показали это на поле. Показали подлинный боевой характер нашей страны.

– Твоими конкурентами на позиции левого защитника в сборной являются Роман из «Руха» и Хлань из польской «Лехии». Как оценишь конкуренцию с этими исполнителями?

– Это очень хорошие игроки, с которыми приятно конкурировать. В целом хорошо, что есть конкуренция с такими игроками, потому что благодаря конкуренции ты становишься сильнее и еще больше растешь как профессиональный футболист.

– Какая вообще царит атмосфера в сборной? Многое изменилось за два года твоего отсутствия?

– Атмосфера прекрасна, потому что все поддерживают друг друга. За эти два года, которые меня не вызывали, в принципе, не так много изменилось, только что тренер сейчас другой.

– Как тебя приняли в команде? Остались ли те игроки, с которыми ты выступал в молодежке раньше?

– Приняли хорошо, потому что я почти всех знал еще два года назад. Поэтому атмосфера в команде, как тогда была отличная, так и сейчас.

– Ощущал ли поддержку от партнеров и тренеров «Кривбасса» перед и после этих матчей?

– Конечно. Игроки Кривбасса писали перед и после игр, поэтому я чувствовал поддержку. Перед поездкой в ​​сборную ко мне подходил наш тренер Юрий Николаевич Вернидуб, сказал мотивационные слова, потому очень благодарен ему. Ведь поехал с хорошим настроением в сборную.

– Какие эмоции испытывал, когда снова надел сине-желтую футболку и пел вместе с партнерами по сборной гимн Украины?

– Это непревзойденные эмоции. Все это ждут, чтобы играть за свою страну, все этого стремятся, у каждого игрока есть мечта сыграть за сборную Украины.