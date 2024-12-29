Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Минай пока держится на плаву лишь на одном нюансе
Украина. Первая лига
29 декабря 2024, 19:37 | Обновлено 29 декабря 2024, 19:49
468
1

Источник: Минай пока держится на плаву лишь на одном нюансе

По словам журналиста, Валерий Пересоляк пообещал сохранить команду

29 декабря 2024, 19:37 | Обновлено 29 декабря 2024, 19:49
468
1
Источник: Минай пока держится на плаву лишь на одном нюансе
ФК Минай. Валерий Пересоляк

В клубе Первой лиги «Минай» ситуация держится исключительно на одном нюансе, сообщает футбольный журналист Игорь Семйон.

Дело в том, что владелец клуба Валерий Пересоляк пообещал своему младшему сыну сохранить профессиональную команду.

Если бы не этот нюанс, Пересоляк прекратил финансирование команды летом 2024 года, когда стало известно, что «Минай» не будет играть в УПЛ.

Сейчас стратегия клуба – выживать с минимумом затрат. В клубе готовы отпустить едва ли не всех игроков, на кого есть спрос, и играть молодежью. О снятии с чемпионата речь пока не идет.

По теме:
Денис КУЗЫК: «Для Кривбасса это сезон испытаний и борьбы»
Задолженность за два месяца. У Миная остались только молодые футболисты
Андрей ВОРОБЕЙ – о Пушиче: «Надо что-то менять»
Минай Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Валерий Пересоляк Игорь Семйон
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шевченко открестился от Мудрика из-за допинг-скандала
Футбол | 29 декабря 2024, 14:44 21
Источник: Шевченко открестился от Мудрика из-за допинг-скандала
Источник: Шевченко открестился от Мудрика из-за допинг-скандала

Игорь Бурбас рассказал о реакции Андрея Шевченко на допинг вингера

Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
Футбол | 29 декабря 2024, 12:09 74
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной

Украинскому футболисту поставили инъекцию стволовых клеток

Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Футбол | 28.12.2024, 23:22
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Алексей БЕЛИК: «Команда справилась с задачей на всех направлениях»
Футбол | 29.12.2024, 18:40
Алексей БЕЛИК: «Команда справилась с задачей на всех направлениях»
Алексей БЕЛИК: «Команда справилась с задачей на всех направлениях»
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
Бокс | 29.12.2024, 08:32
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ALM
Фура з цигарками поїхала до кордону. Як повернеться, видадуть зарплату.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
28.12.2024, 17:40
Бокс
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
28.12.2024, 08:41 7
Бокс
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
28.12.2024, 19:31 2
Бокс
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
28.12.2024, 11:13 18
Футбол
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
27.12.2024, 18:05 12
Футбол
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
28.12.2024, 07:27 24
Футбол
Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто дает Пересу €190 миллионов?
Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто дает Пересу €190 миллионов?
28.12.2024, 00:52
Футбол
«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
29.12.2024, 07:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем