Источник: Минай пока держится на плаву лишь на одном нюансе

В клубе Первой лиги «Минай» ситуация держится исключительно на одном нюансе, сообщает футбольный журналист Игорь Семйон.

Дело в том, что владелец клуба Валерий Пересоляк пообещал своему младшему сыну сохранить профессиональную команду.

Если бы не этот нюанс, Пересоляк прекратил финансирование команды летом 2024 года, когда стало известно, что «Минай» не будет играть в УПЛ.

Сейчас стратегия клуба – выживать с минимумом затрат. В клубе готовы отпустить едва ли не всех игроков, на кого есть спрос, и играть молодежью. О снятии с чемпионата речь пока не идет.