Последний писк моды. Как тактические тренды влияют на трансферный рынок

«В футболе есть свои тренды. Это как мода. Если кто-то носит определенную обувь, она становится популярной».

Так говорил Жоао Нуно Фонсека, бывший помощник главного тренера «Реймса», «Бенфики Б» и «Нанта», который в начале работы Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» летом 2016 года занимал должность руководителя отдела методологии.

Гвардиолу часто называют не только пионером тактики, но и, выражаясь современным языком, «инфлюэнсером». Но он не первый и не последний: Контратакующий «Арсенал» Герберта Чепмена в 1930-х годах, венгерская формация «WM» в 1950-х, тотальный футбол «Барселоны» и сборной Нидерландов Ринуса Михелса и Йохана Кройфа – все это примеры из прошлого века.

По иронии судьбы, одной из самых серьезных причин для критики футбола конца XX – начала XXI веков была тактическая однообразность. Тактика АПЛ в ее ранние годы строилась на схеме 4-4-2 с двумя нападающими и вингерами. Затем появились 4-3-3, опорный полузащитник, «ложная девятка» и инвертированные вингеры.

С изменением тактики футбол стал более быстрым. В работе Университета Южной Дании, опубликованной в 2020 году, было установлено, что в период между чемпионатами мира 1966 и 2010 годов скорость игры (метры в секунду, измеряемые с помощью слежения за мячом) увеличилась на 15%, а количество передач в минуту – на 35 %. При сохранении аналогичных тенденций к 2030 году скорость игры возрастет еще на 12%, а количество передач – на 8%.

Анализ чемпионатов мира по футболу, проведенный Джоном Мюллером для журнала The Athletic, позволяет сделать несколько поразительных выводов при сравнении турниров:

– Во время чемпионата мира 1966 года команды пасовали мяч вперед на 6,5 метров за каждый метр передачи назад. К 2018 году это соотношение составило менее 3 к 1.

– В 1970 году 62% ударов наносились из-за пределов штрафной площади. К 2006 году этот показатель снизился до 54%.

– 50 лет назад для того, чтобы забить гол, требовалось около 15 ударов по воротам без учета пенальти, сейчас же этот показатель приближается к 10.

– В период с 1966 по 2018 год время между получением мяча и последующим пасом сократилось на полсекунды.

«Быстрый футбол будет оставаться будущим», – сказал Фонсека, добавив, что «это одна из самых больших эволюций, произошедших в футболе за последние годы, и она происходит не только в Англии, но и во всем мире».

Футбол может быть тактически однообразным от природы. То, что мы называем 3-4-3/3-2-2-3, в которую играли в прошлом сезоне «Сити», «Челси», «Брайтон», «Ливерпуль» и «Арсенал», фактически является «WM», в которую играли Чепмен и Венгер десятилетия назад.

«Нет ничего нового под солнцем. Все это уже было». Возможно, сэр Артур Конан Дойл был прав.

Посмотрите на сходство между «Сити» и «Арсеналом» в приведенных ниже примерах.

И поскольку ведущие команды все еще пытаются играть одинаково, они все еще пытаются подписать одних и тех же игроков. Это также сделало ценными конкретные профили игроков.

Левоногие центральные защитники – самый свежий пример, особенно потому, что они позволяют играть как в три, так и в четыре защитника. В прошлом сезоне «Челси» заплатил 60 млн. фунтов стерлингов (76,6 млн. долларов) за Марка Кукурелью и 35 млн. фунтов стерлингов за Бенуа Бадьяшиля, и генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер сказал, что профиль Кукурельи – левоногий защитник, который может играть и на позиции опорного, и на позиции центрального защитника – делает его более ценным.

«Манчестер Юнайтед» приобрел Лисандро Мартинеса из бывшего клуба Эрика тен Хага, «Аякса», за 48,5 млн. фунтов. Тен Хаг сказал, что левоногие центральные защитники имеют «преимущество во владении мячом... потому что левоногие лучше ориентируются на левом фланге, когда владеют мячом, у вас есть лучшие углы для выхода из обороны». Микель Артета сказал, что левоногие центральные защитники дают ему «больше вариантов, больше решений».

Среди других примеров – «Ньюкасл», потративший 35 млн. фунтов на Свена Ботмана, и «Вест Хэм», отдавший 26,6 млн. фунтов за Найефа Агерда. Йошко Гвардиол, 21-летний защитник сборной Хорватии и «РБ Лейпциг», скорее всего, будет стоить дороже всех этих игроков.

Инвертированные вингеры стали популярны в 2010-х годах в связи с отказом от девяток. В качестве примера можно привести Усмана Дембеле, Килиана Мбаппе, Неймара (дважды), Гарета Бэйла, Эдена Азара, Николя Пепе, Анхеля Ди Марию, Рахима Стерлинга и Рияда Мареза, которые входят в топ-50 самых дорогих трансферов всех времен. Джек Грилиш, Михаил Мудрик, Антони и Джейдон Санчо – другие примеры из топ-50, перешедшие после 2020 года.

Пик этой роли, вероятно, пришелся на 2021-2022 годы, когда Мохамед Салах и Сон Хын Мин разделили «золотую бутсу» АПЛ (по 23 гола). Ниже показаны их удары без учета пенальти:

В последние годы «девятки» также стали ключевыми игроками. Эрлинг Холанд, Александер Исак, Джанлука Скамакка, Ришарлисон и Душан Влахович на момент перехода прошлым летом были моложе 25 лет. Модель классического 9-го номера снова стала модной в связи с тем, что центральные защитники стали менее габаритными, ведь теперь больше ценится их умение играть с мячом.

Повышается спрос на физически развитых, атлетически сложенных игроков, а также на тех, кто обладает техническими навыками, что способствует увеличению числа топ-клубов, приобретающих молодых игроков. Согласно отчету CIES, в 2021 году 54% денег на трансферном рынке было потрачено на игроков в возрасте до 24 лет, что является рекордным показателем и на 7% превышает средний уровень.

8 из 10 самых дорогих трансферов в сезоне 2022/2023 пришлись на игроков в возрасте до 23 лет, а в четырех предыдущих сезонах как минимум 12 из 25 самых дорогих трансферов приходились на игроков в возрасте до 22 лет. В период с сезонов 2018/2019 по 2022/2023 в мире на игроков в возрасте до 25 лет пришлось 72,7% от общей суммы трансферов. Это на 7% больше, чем в период с сезона 2013/2014 по 2017/2018 годы, а, сравнивая эти же периоды, инвестиции в игроков в возрасте 26-29 лет сократились почти на 9%.

Современные тренеры, похоже, все чаще готовы платить за потенциал и развивать таланты, а не приобретать более возрастных и готовых игроков. Это также отражает и эволюцию от менеджера к главному тренеру. Есть и такие игроки, как Джек Грилиш, когда превосходное выступление во втором сезоне после трансфера показывает, сколько времени может потребоваться тренеру, чтобы вписать игрока в свою систему.

Но даже несмотря на то, что большинство клубов сейчас стремятся к владению мячом, самые большие суммы тратятся не на игроков, участвующих в билд-апе – центральных и фланговых защитников, а также центральных хавбеков.

Несмотря на незначительное увеличение доли трансферной стоимости, потраченной на вратарей, центральных и фланговых защитников и полузащитников, на нападающих по-прежнему приходится почти 50% потраченных на трансферном рынке денег в период с сезона 2013/2014 по 2022/2023.

Однако в последние сезоны опорные полузащитники и универсальные хавбеки стали более ценными. Об этом свидетельствуют и борьба между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» за Деклана Райса, и немалые суммы, заплаченные за Энцо Фернандеса (£113,2 млн; €121 млн; $143,2 млн), Джуда Беллингема (£89 млн; €103 млн; $112,6 млн), Орельена Тчуамени (£69,1 млн; €80 млн; $87,4 млн), Френки де Йонга (£64,8 млн; €75 млн; $82 млн) и Каземиро (£61,3 млн; €71 млн; $77,6 млн). Все они перешли с 2019 года и входят в топ-50 самых дорогих трансферов, причем Каземиро – единственный, кому на момент перехода из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» было больше 25 лет.

Все больше ведущих команд работают с «коробочной» полузащитой – два опорных хавбека плюс две «десятки» впереди – и используют игровые модели, построенные на контроле центра поля. Заявление Пепа Гвардиолы в 2016 году о том, что он «хотел бы иметь тысячу игроков средней линии», объясняется тем, что «можно выигрывать матчи с хорошими защитниками и хорошими нападающими, но чтобы играть хорошо, нужны игроки средней линии».

Наличие центрального полузащитника-разрушителя, который при этом хорошо работает с мячом и способен продвигать мяч, а также играть глубже, совершая ротацию с защитниками или играя между центральными защитниками, еще никогда не было столь ценным. Пока еще распределение денег на трансферном рынке не полностью отошло от нападающих, но команды осознают необходимость в качественных центральных полузащитниках.

Учитывая важность качественного вратаря не только с точки зрения защиты от ударов, но и с точки зрения владения мячом, можно сказать, что в этой области очень много выгод, но клубы не спешат покупать игроков на эту позицию.

Примером тому служат «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», которые так долго держат/держали в команде Уго Льориса и Давида Де Хеа. Ярким примером отношения к вратарям является то, что «Шпоры» считают цену «Брентфорда» в 40 млн. фунтов за Давида Райю слишком высокой; Ришарлисон, Танги Ндомбеле, Кристиан Ромеро и Давинсон Санчес обошлись клубу дороже.

В топ-50 самых дорогих трансферов в истории входят всего два вратаря – Кепа Аррисабалага в «Челси» и Алиссон в «Ливерпуль», оба летом 2018 года. С тех пор «Милан» не смог договориться о контракте с Джанлуиджи Доннаруммой, который перешел в «ПСЖ» после того, как был признан лучшим вратарем Серии А и стал лучшим игроком Евро-2020, отбив два пенальти в финале против Англии и выиграв его для Италии.

Однако, поскольку все больше команд прессингуют, вратари, хорошо играющие с мячом, становятся решающими игроками, особенно если они способны отдавать длинные передачи за спину защитникам. «Лучшие команды играют в 11 человек, они не играют только в 10», – говорит Фонсека. «Команды забывают, что у них есть вратарь. Я очень верю в их участие в атаке».

Примером тому может служить передача Джейсона Стила на Каору Митому у «Брайтона» и передача Эдерсона на Эрлинга Холанда у «Ман Сити».

«Однажды наступит день, когда придет модник, и у нас будет прекрасный продукт», – сказал Шон Дайч после того, как в последнем туре прошлого сезона АПЛ спас «Эвертон» от вылета.

Признание того, что конечной целью для испытывающей трудности команды АПЛ, которая сама принимала сомнительные решения в последние годы, является игра, сопоставимая с европейской элитой, говорит о том, насколько однородным остается футбол.

Даже по мере развития тактики элитные клубы в целом подходят к трансферам одинаково.

Люди платят за голы больше, чем за что-либо другое.

Лиам Тарм, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух