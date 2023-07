ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль подписал 28-летнюю звезду Лацио за 40 млн евро

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» официально объявил о подписании 28-летнего сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича из итальянского «Лацио».

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, контракт рассчитан на 3 сезона. Сумма трансфера составляет 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне серб провел 47 матчей, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

Ранее в «Аль-Хиляль» перешел хавбек Рубен Невеш и защитник Калиду Кулибали. Новым главным тренером команды стал португальский специалист Жорже Жезуш.

