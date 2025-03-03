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02.03.2025 21:00 – FT 1 : 0
Аль-Рияд
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Саудовская Аравия
03 марта 2025, 04:33 |
32
0

Бензема без голов. Аль-Иттихад не смог переиграть Аль-Ахдуд

В Профессиональной лиге Саудовской Аравии были сыграны матчи 23-го тура

03 марта 2025, 04:33 |
32
0
Бензема без голов. Аль-Иттихад не смог переиграть Аль-Ахдуд
Getty Images/Global Images Ukraine

2 марта было сыграно три игры Профессиональной лиги Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад» встречался с «Аль-Ахдудом». В первом тайме хозяева поля открыли счет на 39-й минуте. Автором стал Хуссем Ауар.

Команда уже готовилась праздновать победу, но пропустила на 90+7-й минуте. За «Аль-Ахдуд» забил Кристиан Бассогог.

«Аль-Раед» разошелся миром с «Аль-Эттифаком». На 64-й минуте счет в матче открыл Матис Норманн («Аль-Раед»). И здесь также хозяева будто бы уже ожидали финального свистка, когда гости забили гол. Ахмед Хатиб отличился на 90+9-й минуте.

В матче «Аль-Кадисия» - «Аль-Рияд» также гол был забит в добавленное арбитром время. Единственное отличие от двух предыдущих матчей - здесь был победитель. Игрок «Аль-Кадисии» Али Аль-Отман на 90+1-й минуте забил победный гол.

Саудовская Аравия. Профессиональная лига. 23-й тур

Аль-Иттихад – Аль-Ахдуд – 1:1

Голы: Ауар, 39, – Бассогог, 90+7

Аль-Раед – Аль-Эттифак – 1:1

Голы: Норманн, 64, – Хатиб, 90+9

Аль-Кадисия – Аль-Рияд – 1:0

Гол: Аль-Отман, 90+1

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулазиз Аль-Отман (Аль-Кадисия).
63’
Мохамед Конате (Аль-Рияд) получает красную карточку.
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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттифак Аль-Ахдуд Аль-Рияд Аль-Раед
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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