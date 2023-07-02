Другие новости02 июля 2023, 09:28 | Обновлено 02 июля 2023, 10:05
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ОФИЦИАЛЬНО. Жезуш возглавил саудовский Аль-Хиляль
Саудовский гранд представил звездного наставника
02 июля 2023, 09:28 | Обновлено 02 июля 2023, 10:05
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Известный португальский специалист Жорже Жезуш трудоустроился в чемпионате Саудовской Аравии. 68-летний наставник занял пост главного тренера «Аль-Хиляля».
Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона‑2023/24. Жезуш уже работал в «Аль‑Хиляле» с 2018 по 2019 год.
В минувшем сезоне португалец возглавлял «Фенербахче», который покинул после победы команды в Кубке Турции.
Ранее «Аль-Хиляль» подписал Рубена Невеша и Калиду Кулибали.
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