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02 июля 2023, 09:28 | Обновлено 02 июля 2023, 10:05
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Жезуш возглавил саудовский Аль-Хиляль

Саудовский гранд представил звездного наставника

02 июля 2023, 09:28 | Обновлено 02 июля 2023, 10:05
560
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жезуш возглавил саудовский Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорже Жезуш

Известный португальский специалист Жорже Жезуш трудоустроился в чемпионате Саудовской Аравии. 68-летний наставник занял пост главного тренера «Аль-Хиляля».

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона‑2023/24. Жезуш уже работал в «Аль‑Хиляле» с 2018 по 2019 год.

В минувшем сезоне португалец возглавлял «Фенербахче», который покинул после победы команды в Кубке Турции.

Ранее «Аль-Хиляль» подписал Рубена Невеша и Калиду Кулибали.

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Аль-Хиляль Жорже Жезуш назначение тренера
Источник Sport.ua
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