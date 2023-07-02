ОФИЦИАЛЬНО. Жезуш возглавил саудовский Аль-Хиляль

Известный португальский специалист Жорже Жезуш трудоустроился в чемпионате Саудовской Аравии. 68-летний наставник занял пост главного тренера «Аль-Хиляля».

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона‑2023/24. Жезуш уже работал в «Аль‑Хиляле» с 2018 по 2019 год.

В минувшем сезоне португалец возглавлял «Фенербахче», который покинул после победы команды в Кубке Турции.

Ранее «Аль-Хиляль» подписал Рубена Невеша и Калиду Кулибали.