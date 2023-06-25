ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль объявил о подписании Калиду Кулибали
Сенегальский защитник подписал контракт с саудовским клубом на три сезона
32-летний сенегальский защитник Калиду Кулибали официально стал игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль».
Калиду подписал контракт с саудовским клубом на три сезона, до лета 2026 года.
Несколькими часами ранее «Челси» официально сообщил о прекращении сотрудничества с Кулибали.
По неофициальным данным, лондонцы получили за трансфер около 20 млн евро, а зарплата игрока в Саудовской Аравии будет составлять 30 млн евро за сезон.
Кулибали провел за «синих» 32 матча и забил 2 гола в сезоне 2022/23.
🎬 نواصـل كتابة التاريـخ.. معـًا 💙#فيديو_الهلال #الهلال pic.twitter.com/LfvJlq7oPp— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 25, 2023
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