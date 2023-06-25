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25 июня 2023, 22:05 | Обновлено 25 июня 2023, 22:10
1742
2

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль объявил о подписании Калиду Кулибали

Сенегальский защитник подписал контракт с саудовским клубом на три сезона

25 июня 2023, 22:05 | Обновлено 25 июня 2023, 22:10
1742
2
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль объявил о подписании Калиду Кулибали
ФК Челси. Калиду Кулибали

32-летний сенегальский защитник Калиду Кулибали официально стал игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль».

Калиду подписал контракт с саудовским клубом на три сезона, до лета 2026 года.

Несколькими часами ранее «Челси» официально сообщил о прекращении сотрудничества с Кулибали.

По неофициальным данным, лондонцы получили за трансфер около 20 млн евро, а зарплата игрока в Саудовской Аравии будет составлять 30 млн евро за сезон.

Кулибали провел за «синих» 32 матча и забил 2 гола в сезоне 2022/23.

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Источник ФК Аль-Хиляль
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Комментарии 2
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avk2307
Да перспективы уйти из Челси только в Азию походу.
Дай бог Хаверц хоть в Арсенал
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