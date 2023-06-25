ОФИЦИАЛЬНО. Кулибали покинул Челси. Защитник станет игроком Аль-Хиляля

Лондонский футбольный клуб «Челси» официально сообщил о прекращении сотрудничества с 32-летним сенегальским защитником Калиду Кулибали.

Игрок перейдет в саудовский «Аль-Хиляль». Контракт с «синими» был рассчитан до лета 2026 года. Детали трансфера неизвестны.

«Центральный защитник прибыл из «Наполи» прошлым летом и провел за «синих» 32 матча в своем единственном сезоне на «Стэмфорд Бридж».

32-летний футболист дебютировал на выезде с «Эвертоном» и отметил свою первую домашнюю игру фантастическим ударом с лета против «Тоттенхэма». Другой его гол за «Челси» также был забит в лондонском дерби на выезде с «Фулхэмом».

В середине кампании Кулибали вывел Сенегал в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Защитник забил решающий победный гол, помог своей стране победить Эквадор и выйти в плей-офф.

Мы хотели бы поблагодарить Калиду за его вклад на поле и за его пределами во время его пребывания на «Стэмфорд Бридж» и пожелать ему всего наилучшего на следующем этапе его карьеры», – идется в заявлении «Челси».