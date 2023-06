Руди Гарсия подписал контракт с Наполи на три года

Сегодня Руди Гарсия был назначен на пост главного тренера «Наполи», но условия контракт клуб не разглашает. Условия соглашения узнал известный инсайдер Николо Скира.

По его информации, зарплата Руди Гарсии составит 2,5 миллиона евро в год. Контракт рассчитан до лета 2025 года с односторонней опцией для «Наполи» продлить контракт еще на год.

Напомним, но посту главного тренера «Наполи» Руди Гарсия заменил Лучано Спаллетти.

Rudi #Garcia’s deal with #Napoli



📝 Contract until 2025

Unilateral Option until 2026 for ADL

💰 Salary: €2,5M/year #transfers