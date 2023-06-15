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  4. Руди Гарсия подписал контракт с Наполи на три года
Италия
15 июня 2023, 23:37 |
184
0

Руди Гарсия подписал контракт с Наполи на три года

Стали известны подробности соглашения

15 июня 2023, 23:37 |
184
0
Руди Гарсия подписал контракт с Наполи на три года
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня Руди Гарсия был назначен на пост главного тренера «Наполи», но условия контракт клуб не разглашает. Условия соглашения узнал известный инсайдер Николо Скира.

По его информации, зарплата Руди Гарсии составит 2,5 миллиона евро в год. Контракт рассчитан до лета 2025 года с односторонней опцией для «Наполи» продлить контракт еще на год.

Напомним, но посту главного тренера «Наполи» Руди Гарсия заменил Лучано Спаллетти.

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Руди Гарсия Наполи Николо Скира
Источник Николо Скира
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