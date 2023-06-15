ОФИЦИАЛЬНО. Наполи назначил нового главного тренера

«Наполи» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Руди Гарсии. Условия контракта не называются.

На посту главного тренера «Наполи» Гарсия заменил Лучано Спаллетти, который в нынешнем сезоне привел клуб к первому за 33 года чемпионству.

Гарсия ранее уже работал в Серии А с «Ромой» в 2013 – 2016 годах. Предыдущим местом работы 59-летнего француза был «Аль-Наср», который он покинул в апреле текущего года.