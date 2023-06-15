Италия15 июня 2023, 22:08 | Обновлено 15 июня 2023, 22:09
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ОФИЦИАЛЬНО. Наполи назначил нового главного тренера
Команду возглавил Руди Гарсия
15 июня 2023, 22:08 | Обновлено 15 июня 2023, 22:09
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«Наполи» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Руди Гарсии. Условия контракта не называются.
На посту главного тренера «Наполи» Гарсия заменил Лучано Спаллетти, который в нынешнем сезоне привел клуб к первому за 33 года чемпионству.
Гарсия ранее уже работал в Серии А с «Ромой» в 2013 – 2016 годах. Предыдущим местом работы 59-летнего француза был «Аль-Наср», который он покинул в апреле текущего года.
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Комментарии 2
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Мда,что то мне кажется что Де Лаурентис вообще не попал с главным тренером
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