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Испания
15 июня 2023, 11:28 |
415
0

Барселона презентовала новую домашнюю форму

На комплекте присутствуют традиционные для каталонцев полосы в синем и гранатовом цветах

15 июня 2023, 11:28 |
415
0
Барселона презентовала новую домашнюю форму
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» на своем официальном сайте представила новую игровую форму на следующий сезон. Экипировка выполнена в традиционных для клуба сине-гранатовых цветах.

«Мы объединили новое поколение спортсменов, артистов и блогеров, чтобы указать новый путь», - говорится в публикации испанского топ-клуба.

Техническим спонсором формы остается Nike. Также на футболке будет изображен логотип главного спонсора «Барселоны» – компании Spotify.

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Барселона игровая форма
Источник Sport.ua
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