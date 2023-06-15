Барселона презентовала новую домашнюю форму
На комплекте присутствуют традиционные для каталонцев полосы в синем и гранатовом цветах
Каталонская «Барселона» на своем официальном сайте представила новую игровую форму на следующий сезон. Экипировка выполнена в традиционных для клуба сине-гранатовых цветах.
«Мы объединили новое поколение спортсменов, артистов и блогеров, чтобы указать новый путь», - говорится в публикации испанского топ-клуба.
Техническим спонсором формы остается Nike. Также на футболке будет изображен логотип главного спонсора «Барселоны» – компании Spotify.
Discover the inspiration behind our new kit! 😍👀— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 15, 2023
𝑯𝒆𝒓𝒆 𝒕𝒐 𝒍𝒆𝒂𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒚 ♦️ Our home kit for the 2023/24 season pic.twitter.com/34K3nGdhV9— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 15, 2023
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