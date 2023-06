Барселона презентовала новую домашнюю форму

Каталонская «Барселона» на своем официальном сайте представила новую игровую форму на следующий сезон. Экипировка выполнена в традиционных для клуба сине-гранатовых цветах.

«Мы объединили новое поколение спортсменов, артистов и блогеров, чтобы указать новый путь», - говорится в публикации испанского топ-клуба.

Техническим спонсором формы остается Nike. Также на футболке будет изображен логотип главного спонсора «Барселоны» – компании Spotify.

Discover the inspiration behind our new kit! 😍👀