Руслан МАЛИНОВСКИЙ – о Соболенко: С нами что-то не так. Нам нравится Мухова
Украинский футболист ответил комментаторам Eurosport
30-летний украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский ответил комментаторам Eurosport, которые превозносили Арину Соболенко в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 против Каролины Муховой.
Вначале украинский комментатор Виталий Волочай опубликовал пост в своем Twitter:
«Если вам не нравится Арина Соболенко, то с вами что-то не так (c) Eurosport. Что, серьезно?».
В ответ на этот твит Волочая Малиновский прикрепил скриншот с трансляции, где видно счет поединка (тогда Соболенко вела 5:2 (40:30) на подаче Муховой в третьем сете):
«С нами действительно что-то не так. Нам нравится Мухова», – написал Руслан.
Поединок 1/2 финала Ролан Гаррос между Соболенко и Муховой завершился со счетом 7:6, 6:7, 7:5 в пользу чешки.
Something wrong with us. Indeed. We like @karomuchova7 🐐 pic.twitter.com/1G3KE6snLe— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) June 8, 2023
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