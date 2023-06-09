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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ – о Соболенко: С нами что-то не так. Нам нравится Мухова
Ролан Гаррос
09 июня 2023, 02:59 |
291
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ – о Соболенко: С нами что-то не так. Нам нравится Мухова

Украинский футболист ответил комментаторам Eurosport

09 июня 2023, 02:59 |
291
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – о Соболенко: С нами что-то не так. Нам нравится Мухова
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

30-летний украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский ответил комментаторам Eurosport, которые превозносили Арину Соболенко в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 против Каролины Муховой.

Вначале украинский комментатор Виталий Волочай опубликовал пост в своем Twitter:

«Если вам не нравится Арина Соболенко, то с вами что-то не так (c) Eurosport. Что, серьезно?».

В ответ на этот твит Волочая Малиновский прикрепил скриншот с трансляции, где видно счет поединка (тогда Соболенко вела 5:2 (40:30) на подаче Муховой в третьем сете):

«С нами действительно что-то не так. Нам нравится Мухова», – написал Руслан.

Поединок 1/2 финала Ролан Гаррос между Соболенко и Муховой завершился со счетом 7:6, 6:7, 7:5 в пользу чешки.

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Руслан Малиновский Eurosport Ролан Гаррос 2023 Арина Соболенко Каролина Мухова
Источник Twitter
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