Руслан МАЛИНОВСКИЙ – о Соболенко: С нами что-то не так. Нам нравится Мухова

30-летний украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский ответил комментаторам Eurosport, которые превозносили Арину Соболенко в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 против Каролины Муховой.

Вначале украинский комментатор Виталий Волочай опубликовал пост в своем Twitter:

«Если вам не нравится Арина Соболенко, то с вами что-то не так (c) Eurosport. Что, серьезно?».

В ответ на этот твит Волочая Малиновский прикрепил скриншот с трансляции, где видно счет поединка (тогда Соболенко вела 5:2 (40:30) на подаче Муховой в третьем сете):

«С нами действительно что-то не так. Нам нравится Мухова», – написал Руслан.

Поединок 1/2 финала Ролан Гаррос между Соболенко и Муховой завершился со счетом 7:6, 6:7, 7:5 в пользу чешки.

Something wrong with us. Indeed. We like @karomuchova7 🐐 pic.twitter.com/1G3KE6snLe