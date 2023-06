Не Соболенко. Стала известна первая финалистка Ролан Гаррос

8 июня состоялся первый матч 1/2 финала Открытого чемпиона Франции по теннису в женском одиночном разряде, в котором Каролина Мухова (№43 WTA) обыграла Арину Соболенко (№2 WTA).

Первые два сета звершились на тай-брейках, в третьем – чешка сумела перевернуть ход встречи со счета 2:5, отыграв матчбол. Каролина выиграла 19 из 23 заключительных очков в матче.

Ролан Гаррос. 1/2 финала

Каролина Мухова (Чехия) – Арина Соболенко – 7:6(5), 6:7(5), 7:5

Это была вторая встреча между теннисистками, счет сравнялся.

В первом раунде Каролина выбила восьмую ракетку мира Марию Саккари из Греции. В пяти матчах против соперниц из топ-3 мирового рейтинга чешка еще не проигрывала.

В финале Мухова сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№14 WTA).

Соболенко станет первой ракеткой мира, если Свёнтек не сможет пробиться в финал.

Keeping us guessing until the very end 😮



After the tightest of battles, it’s @karomuchova7 who prevails against world No.2 Sabalenka 7-6(5), 6-7(5), 7-5 to make her first Grand Slam final.#RolandGarros pic.twitter.com/KAoq24tav9