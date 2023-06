Аутсайдер № 1? Как Лутону продолжить свою сказку и не вылететь из АПЛ-23/24

Розыгрыш сезона-2022/23 в английском Чемпионшипе завершился сенсационным выходом скромного «Лутона» в Премьер-лигу. «Шляпникам» пришлось пройти через плей-офф, в финале которого они в серии пенальти одолели «Ковентри», и теперь впервые в истории попробуют свои силы в АПЛ. В последний раз до этого «Лутон» играл в высшем дивизионе английского футбола как раз в сезоне-1991/92, по итогам которого спикировал в низшую лигу, так и не сыграв в первом историческом розыгрыше Премьер-лиги. Примечательно, что тогда «Лутон» практически до последнего боролся за сохранение прописки в элите, а одним из основных его конкурентов, которому все-таки удалось отстоять свое «место под солнцем» оказался… «Ковентри».

По прошествии трех десятилетий возвращение «Лутона» в элиту английского футбола выглядит наивной сказкой, которая, скорее всего, завершится уже через год. По крайней мере, прямо сейчас все говорит явно не в пользу версии, что «шляпникам» удастся избежать вылета из АПЛ по итогам сезона-2023/24.

Судите сами: прямо сейчас оценочная стоимость всего состава «Лутона» на Transfermarkt составляет 31 миллион евро. Это практически в 8 раз меньше, чем аналогичный показатель «Борнмута», имеющего минимальную стоимость состава среди всех участников АПЛ сезона-2022/23. И даже «Ноттингем Форест», который год назад повышался в классе из Чемпионшипа, на тот момент имел в составе более дорогих футболистов, чем нынешний «Лутон» - их стоимость тогда оценивалась практически в 83 миллиона евро.

Интересно, что упоминавшемуся «Ноттингем Форест» для того, чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге за два трансферных окна (лето-2022 и зима-2023) пришлось провернуть аж 30 трансферов, общая сумма расходов на которые составила 195 миллионов евро. От продажи своих игроков за указанный период «лесники» сумели выручить только 5 миллионов евро…

И пускай по подсчетам специалистов выход в АПЛ даст «Лутону» возможность пополнить бюджет на сумму почти в 200 миллионов евро (170 миллионов фунтов), все эти средства «шляпники» получат далеко не сразу, да и отнюдь не все можно будет потратить на усиление состава, памятуя еще и о массе инфраструктурных нюансов – например, острой необходимости модернизации стадиона.

Все это прекрасно понимает главный тренер «Лутона» 40-летний Роб Эдвардс. Да, на недавней пресс-конференции коуч «шляпников» пошутил на тему предстоящих входящих трансферов: «Неймар свободен, не так ли?», но затем добавил, что из-за атмосферы опьянения он мог «начать просить о глупостях».

"Neymar's available isn't he?"🤣



Rob Edwards on top form after he guided Luton Town to the Premier League! pic.twitter.com/auZgVjrf0Q