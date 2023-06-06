Аутсайдер № 1? Как Лутону продолжить свою сказку и не вылететь из АПЛ-23/24

Розыгрыш сезона-2022/23 в английском Чемпионшипе завершился сенсационным выходом скромного «Лутона» в Премьер-лигу. «Шляпникам» пришлось пройти через плей-офф, в финале которого они в серии пенальти одолели «Ковентри», и теперь впервые в истории попробуют свои силы в АПЛ. В последний раз до этого «Лутон» играл в высшем дивизионе английского футбола как раз в сезоне-1991/92, по итогам которого спикировал в низшую лигу, так и не сыграв в первом историческом розыгрыше Премьер-лиги. Примечательно, что тогда «Лутон» практически до последнего боролся за сохранение прописки в элите, а одним из основных его конкурентов, которому все-таки удалось отстоять свое «место под солнцем» оказался… «Ковентри».

По прошествии трех десятилетий возвращение «Лутона» в элиту английского футбола выглядит наивной сказкой, которая, скорее всего, завершится уже через год. По крайней мере, прямо сейчас все говорит явно не в пользу версии, что «шляпникам» удастся избежать вылета из АПЛ по итогам сезона-2023/24.

Судите сами: прямо сейчас оценочная стоимость всего состава «Лутона» на Transfermarkt составляет 31 миллион евро. Это практически в 8 раз меньше, чем аналогичный показатель «Борнмута», имеющего минимальную стоимость состава среди всех участников АПЛ сезона-2022/23. И даже «Ноттингем Форест», который год назад повышался в классе из Чемпионшипа, на тот момент имел в составе более дорогих футболистов, чем нынешний «Лутон» - их стоимость тогда оценивалась практически в 83 миллиона евро.

Интересно, что упоминавшемуся «Ноттингем Форест» для того, чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге за два трансферных окна (лето-2022 и зима-2023) пришлось провернуть аж 30 трансферов, общая сумма расходов на которые составила 195 миллионов евро. От продажи своих игроков за указанный период «лесники» сумели выручить только 5 миллионов евро…

И пускай по подсчетам специалистов выход в АПЛ даст «Лутону» возможность пополнить бюджет на сумму почти в 200 миллионов евро (170 миллионов фунтов), все эти средства «шляпники» получат далеко не сразу, да и отнюдь не все можно будет потратить на усиление состава, памятуя еще и о массе инфраструктурных нюансов – например, острой необходимости модернизации стадиона.

Все это прекрасно понимает главный тренер «Лутона» 40-летний Роб Эдвардс. Да, на недавней пресс-конференции коуч «шляпников» пошутил на тему предстоящих входящих трансферов: «Неймар свободен, не так ли?», но затем добавил, что из-за атмосферы опьянения он мог «начать просить о глупостях».

"Neymar's available isn't he?"🤣



Rob Edwards on top form after he guided Luton Town to the Premier League! pic.twitter.com/auZgVjrf0Q — Hayters TV (@HaytersTV) May 27, 2023

Эдвардс отлично знает, какой путь прошел в последние годы «Лутон», и насколько важно для этой команды будет зацепиться за Премьер-лигу: «Я думаю, что нами было проделано много работы. Я действительно не позволял себе сосредоточиться на мыслях о Премьер-лиге до того момента, пока мы не выиграли плей-офф. Мы не собираемся сходить с ума. Мы хотим быть уверенными в своей устойчивости, и это важно для нас. «Лутон» никогда не собирается возвращаться в те темные времена, которые мы пережили в недавнем прошлом, так что мы должны быть разумными. В то же время, мы должны планировать и делать все очень быстро, и это будет чертовски сложной задачей».

Какими же путями «Лутону» придется следовать в ближайшее время в надежде собрать без огромных затрат конкурентную команду, которая сподобится сохранить прописку в АПЛ по итогам сезона-2023/24?

1. Выкупить арендованных

Арендные сделки часто помогают клубам быстро решать насущные вопросы, не оказывая обременительного влияния на бюджет в долгосрочной перспективе. В конце января, когда «Лутон» выбрался в зону плей-офф и даже претендовал на завоевание прямой путевки в Премьер-лигу, руководство «шляпников» решило усилить состав теми, кто реально может помочь, но в случае неудачи не станет для клуба обузой.

Именно так на правах аренды в «Лутоне» объявились сперва правый защитник «Лидса» Коди Драме, а затем – опорный полузащитник «Астон Виллы» Марвелус Накамба. Оба этих футболиста быстро и идеально вписались в команду Роба Эдвардса. В частности, Драме заменил Джеймса Бри, который в январе был продан в «Саутгемптон» за 850 тысяч евро, но впоследствии, сыграв за «святых» только 5 матчей (368 минут), вылетел со своей новой командой из АПЛ в Чемпионшип.

Драме провел за «Лутон» 19 матчей во второй части сезона-2022/23, отличившись в них 2 результативными передачами. В британских СМИ сообщают, что боссы «Лутона» хотели бы договориться с «Лидсом» о полноценном трансфере 21-летнего флангового защитника, однако им предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Бернли». Кроме того, не исключена возможность, при которой Коди Драме решит остаться в «Лидсе» и помочь этой команде через Чемпионшип вернуться в Премьер-лигу.

Что касается Накамбы, то этот 29-летний представитель Зимбабве в последние годы не имел стабильной игровой практики в «Астон Вилле», из-за чего имеет логичное желание что-то кардинально изменить в своей карьере. В частности, на вечеринке, посвященной выходу «Лутона» в Премьер-лигу, у Марвелуса спросили о том, продолжит ли он выступать за «шляпников» и в дальнейшем, на что ответ прозвучал вполне понятный: «Надеюсь».

Чуть позднее, уже общаясь с журналистами, Накамба прояснил ситуацию относительно своего ближайшего будущего: «Только Бог знает, что произойдет. Надеюсь все изменится к лучшему. У меня все еще есть контракт там [в «Астон Вилле»], и я просто посмотрю, что будет. Сейчас пришло время праздновать, но я буду ждать телефонного звонка или электронного письма от моего агента или от «Астон Виллы».

В августе 2019 года бирмингемский клуб заплатил «Брюгге» за Накамбу 12 миллионов евро. Ныне контракт африканца оценивается в 4 миллиона, и для «Астон Виллы» представляется едва ли не последний шанс выручить хоть какие-то средства от ухода Марвелуса, так как уже в январе он сможет подписать предварительный контракт с любым клубом, с которым только пожелает…

2. Переманить футболистов из вылетевших клубов, а также некоторых героев Чемпионшипа

Еще одной возможностью для «Лутона» более-менее бюджетно усилиться перед стартом в элите является работа с игроками из клубов, которые в этом сезоне покидают Премьер-лигу. А это, напомним, весьма солидные по именам коллективы – «Саутгемптон», «Лидс» и «Лестер», общая стоимость составов которых на Transfermarkt колеблется от 350 до 450 миллионов евро, что в разы больше, нежели весь нынешний «Лутон».

Безусловно, что выиграть конкуренцию за игроков калибра Джеймса Мэддисона, Юри Тилеманса, Джеймса Уорд-Проуза или Родриго «Лутону» вряд ли удастся, однако рассмотреть другие, более реалистичные варианты, крайне необходимо. Уже сейчас, к примеру, в британских СМИ поговаривают об интересе «шляпников» к 24-летнему центральному полузащитнику «Лестера» Кирнану Дьюзбери-Холлу. Этот футболист уже знаком с «Лутоном», где играл на правах аренды в сезоне-2020/21, а потому возможность вновь поиграть в известном ему клуба, да еще и остаться в АПЛ, может показаться Дьюзбери-Холлу привлекательной.

Другой вопрос, что «Лестер», по слухам, пусть и готов к продаже Дьюзбери-Холла, однако хочет выручить за своего полузащитника от 20 до 30 миллионов евро, и большой вопрос – стоит ли «Лутону» в разы переписывать собственные трансферные рекорды (доныне самым дорогостоящим новичком в истории клуба является Карлтон Моррис, за которого летом минувшего года было заплачено 2 миллиона евро) ради одного футболиста при возможности инвестировать аналогичные средства в приобретение как минимум трех-четырех игроков пристойного уровня?..

Немного сэкономить «Лутону», возможно, удастся, если клуб решит сделать ставку на футболистов из Чемпионшипа – тех, кто неплохо проявил себя в сезоне-2022/23, но так со своими коллективами и не решил задачу по выходу в элиту. Например, сейчас в СМИ фигурирует фамилия Йоэла Пиру из «Суонси», который может составить серьезную конкуренцию нынешнему топ-бомбардиру «Лутона» Карлтону Моррису (20 голов в 47 поединках Чемпионшипа-2022/23).

Пиру прекрасно зарекомендовал себя в «Суонси» (19 голов в 43 матчах Чемпионшипа-2022/23), но его контракт с валлийским клубом рассчитан до лета 2024 года, и как недавно заявлял главный тренер «лебедей» Расселл Мартин, в ближайшее время сторонам, возможно, придется подумать о расставании.

«Я уверен, что многие клубы следят за Пиру. Если бы все зависело от меня, то новый контракт был бы подписан давным-давно, но это не так. Хотя это расстраивает, что вы можете в конечном итоге потерять игроков калибра Йоэла, но… Мы должны признавать, что его уход более чем реален», - отметил Мартин.

И Пиру далеко не единственный интересный кандидат в Чемпионшипе, за счет кого «Лутон» может усилиться в преддверии старта нового сезона в Премьер-лиге. Однако здесь боссам «шляпников» не стоит забывать о роли опыта выступлений на уровне АПЛ, а у 23-летнего нидерландского форварда «Суонси» его нет абсолютно…

3. Сделать ставку на свободных агентов

Важное значение для «Лутона» с точки зрения укрепления состава будет иметь и работа на рынке свободных агентов. Опыт того же «Ноттингем Форест» доказал: без выплаты отступных в современных реалиях вполне можно отыскать игроков хорошего уровня, которые будут полезны даже в матчах Премьер-лиги. Например, «лесникам» повезло подписать свободным агентом Сержа Орье (24 матча, 1 гол в АПЛ-2023/23), который оказался весьма полезной опцией на правом фланге обороны.

«Лутон», по слухам, уже начал присматриваться к футболистам, которые с 1 июля окажутся без контрактов. По данным прессы, «шляпники» интересуются 33-летним ганским вингером Андре Айю, который в феврале перешел в «Ноттингем Форест» свободным агентом, но провел в АПЛ только 307 минут в рамках 13 матчей. Учитывая богатый послужной список этого футболиста («Марсель», «Суонси», «Вест Хэм», «Фенербахче», не говоря уже о 113 матчах за сборную Ганы), он способен оказать огромное влияние на формирование обновленной команды «Лутона» с учетом новых высоких задач, которые будут стоять перед этим коллективом.

Всего же на текущий момент более 70 футболистов из клубов АПЛ в июле получат статус свободного агента. И на этом рынке «Лутону», безусловно, есть к кому присмотреться. Хотя бы к уже упоминавшемуся выше Сержу Орье, имеющему договор с «лесниками» только до 30 июня. А еще есть такие интересные и вполне доступные «шляпникам» варианты как Шейн Даффи из «Фулхэма», Фил Джонс из «Манчестер Юнайтед», Джеймс Томкинс из «Кристал Пэлас» и Анджело Огбонна из «Вест Хэма». Любой из них способен как минимум добавить глубины оборонительным построениям «Лутона», особенно в свете предстоящего ухода из стана «шляпников» капитана команды 31-летнего Сонни Брэдли.

Как бы там ни было, даже без многомиллионных затрат перед «Лутоном» открывается огромный простор для кадровой работы, причем потенциал для действий здесь у «шляпников» весьма и весьма значительный. Другой вопрос, насколько удачливыми окажутся селекционеры и руководители новичка АПЛ при принятии ключевых трансферных решений? От этого во многом и будет зависеть будущее «Лутона» в элите. И согласитесь: хотелось бы, чтобы миф о том, что на топ-уровне все завязано исключительно на финансовой состоятельности проекта в очередной раз потерпел фиаско, а некий футбольный романтизм вернулся даже в английскую Премьер-лигу – турнир, который мало объясним эмоциями, и куда больше зиждется на махровом прагматизме.