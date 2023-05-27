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Англия
27 мая 2023, 21:53 | Обновлено 27 мая 2023, 21:54
3215
2

Битва за выход в АПЛ решилась в серии пенальти. Лутон пробился в элиту

Напряженная битва за АПЛ

27 мая 2023, 21:53 | Обновлено 27 мая 2023, 21:54
3215
2
Битва за выход в АПЛ решилась в серии пенальти. Лутон пробился в элиту
Getty Images/Global Images Ukraine

В Чемпионшипе состоялся финал плей-офф между Ковентри и Лутоном в битве за выход в АПЛ.

Основное время встречи завершилось вничью 1:1. В первом тайме лучше смотрелся Лутон и забил свой гол, а во второй половине сильнее выглядел их соперник, который сравнял результат.

Дополнительное время голов не принесло, поэтому судьба дороги в АПЛ решилась в серии пенальти, где сильнее оказались футболисты Лутона, которые реализовали все шесть попыток, а вот Ковентри одну попытку смазали.

Прямую путевку в АПЛ ранее завоевали Бернли и Шеффилд Юнайтед.

Чемпионшип. Финал плей-офф

Ковентри - Лутон 1:1 (по пенальти 5:6)
Голы: Амер, 66 - Кларк, 23

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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
дебютанти АПЛ
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+4
⬆️
Футболки рвут как у нас в УПЛ на Келси.)
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-3
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