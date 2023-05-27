Битва за выход в АПЛ решилась в серии пенальти. Лутон пробился в элиту
Напряженная битва за АПЛ
В Чемпионшипе состоялся финал плей-офф между Ковентри и Лутоном в битве за выход в АПЛ.
Основное время встречи завершилось вничью 1:1. В первом тайме лучше смотрелся Лутон и забил свой гол, а во второй половине сильнее выглядел их соперник, который сравнял результат.
Дополнительное время голов не принесло, поэтому судьба дороги в АПЛ решилась в серии пенальти, где сильнее оказались футболисты Лутона, которые реализовали все шесть попыток, а вот Ковентри одну попытку смазали.
Прямую путевку в АПЛ ранее завоевали Бернли и Шеффилд Юнайтед.
Чемпионшип. Финал плей-офф
Ковентри - Лутон 1:1 (по пенальти 5:6)
Голы: Амер, 66 - Кларк, 23
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