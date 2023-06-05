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Ролан Гаррос
05 июня 2023, 20:39 | Обновлено 05 июня 2023, 21:07
164
0

На тай-брейке 5-й партии. Руне вырвал победу у Черундоло в 4-часовой битве

5 июня состоялся матч 1/8 финала грунтового мэйджора Ролан Гаррос 2023

05 июня 2023, 20:39 | Обновлено 05 июня 2023, 21:07
164
0
На тай-брейке 5-й партии. Руне вырвал победу у Черундоло в 4-часовой битве
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июня состоялся матч 1/8 финала Ролан Гаррос 2023, в котором встречались Хольгер Руне из Дании (ATP 6) и Франсиско Черундоло из Аргентины (ATP 23).

Встреча длилась 3 часа 59 минут. В эпичной битве победил Хольгер Руне, которому больше повезло на супер-тай-брейке решающей пятой партии – 7:6 (10:7)

Хольгер Руне пробился в 1/4 финала турнира Grand Slam, где сыграет с 4-м сеяным Каспером Руудом из Норвегии.

🏆 Ролан Гаррос. Мужчины. 1/8 финала

Хольгер Руне (Дания) [6] – Франсиско Черундоло (Аргентина) [23] – 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7)

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Ролан Гаррос 2023 Хольгер Руне Франсиско Черундоло
Источник Sport.ua
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