На тай-брейке 5-й партии. Руне вырвал победу у Черундоло в 4-часовой битве
5 июня состоялся матч 1/8 финала грунтового мэйджора Ролан Гаррос 2023
5 июня состоялся матч 1/8 финала Ролан Гаррос 2023, в котором встречались Хольгер Руне из Дании (ATP 6) и Франсиско Черундоло из Аргентины (ATP 23).
Встреча длилась 3 часа 59 минут. В эпичной битве победил Хольгер Руне, которому больше повезло на супер-тай-брейке решающей пятой партии – 7:6 (10:7)
Хольгер Руне пробился в 1/4 финала турнира Grand Slam, где сыграет с 4-м сеяным Каспером Руудом из Норвегии.
🏆 Ролан Гаррос. Мужчины. 1/8 финала
Хольгер Руне (Дания) [6] – Франсиско Черундоло (Аргентина) [23] – 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7)
UNREAL 🤯@holgerrune2003 closes out a five-set thriller against Cerundolo for a spot in the quarters👊#RolandGarros pic.twitter.com/azW2YaIF6z— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2023
Tweener + Winner combo 🙌#RolandGarros | @FranCerundolo pic.twitter.com/gnMvnTiFiz— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2023
Respect 🤜🤛#RolandGarros pic.twitter.com/g19nYyrD2a— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2023
3 hours and 59 minutes later 🦁#RolandGarros | @holgerrune2003 pic.twitter.com/5gG9pvz383— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2023
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