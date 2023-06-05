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Ролан Гаррос
05 июня 2023, 21:05 | Обновлено 05 июня 2023, 21:12
803
0

ВИДЕО. Твинер плюс виннер. Потрясающее комбо от Черундоло в игре с Руне

В эпичной 5-сетовой битве 1/8 финала Ролан Гаррос победил Хольгер Руне

05 июня 2023, 21:05 | Обновлено 05 июня 2023, 21:12
803
0
ВИДЕО. Твинер плюс виннер. Потрясающее комбо от Черундоло в игре с Руне
Getty Images/Global Images Ukraine. Руне и Черундоло

5 июня состоялся матч 1/8 финала Ролан Гаррос 2023, в котором встречались Хольгер Руне из Дании (ATP 6) и Франсиско Черундоло из Аргентины (ATP 23).

Встреча длилась 3 часа 59 минут. В эпичной битве победил Хольгер Руне, которому больше повезло на супер-тай-брейке решающей пятой партии – 7:6 (10:7)

В одном из эпизодов 4-й партии потрясающее комбо исполнил Черундоло. Он совершил твинер (удар между ног), а затем закончил розыгрыш виннером, пробив по линии.

ВИДЕО. Твинер плюс виннер. Потрясающее комбо от Черундоло в игре с Руне

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Франсиско Черундоло Хольгер Руне Ролан Гаррос 2023 твинер
Источник Sport.ua
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