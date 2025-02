Второй сеяный в Буэнос-Айресе вылетел и провел пресс-конференцию за 87 сек

12-й номер АТР Хольгер Руне (Дания) завершил выступления на грунтовом турнире АТР 250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), проиграв в стартовом матче.

В 1/16 финала датчанин в двух сетах уступил Мариано Навоне (Аргентина, ATP 57) со счетом 1:6, 6:7 (2:7) за 1 час и 41 минуту.

После завершения встречи Руне пришел на пресс-конференцию и ответил на пять вопросов с учетом перевода за 87 секунд: «Не знаю, буду ли играть здесь снова. Нужно посмотреть свой календарь на ближайшие несколько лет».

Руне в социальных сетях также опубликовал пост, в котором пояснил причины поражения: «Теперь думаю, что было еще слишком рано играть после гриппа на прошлой неделе. Плечо не работало, и всё тело было очень уязвимым. Я воспользуюсь моментом и как следует отдохну».

Looking back I think it was too early to play after my influenza last week. My shoulder was not working and the whole body seemed extremely vulnerable . I will take the time and get proper rest now. When the body is not there , the brain shuts down and I am just very sorry I…