Лига чемпионов03 июня 2023, 11:43 | Обновлено 03 июня 2023, 11:48
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Барселона (ж) – Вольфсбург (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3 июня в 17:00 по Киеву
03 июня 2023, 11:43 | Обновлено 03 июня 2023, 11:48
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В субботу, 3 июня, состоится финальный матч женской Лиги чемпионов УЕФА между испанской «Барселоной» и немецким клубом «Вольфсбург».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет в Эйндховене на стадионе «ПСВ», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция поединка «Барселона» (ж) – «Вольфсбург» (ж) будет вестись на YouTube-канале DAZN UEFA Women’s Champions League.
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