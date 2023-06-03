Барселона (ж) – Вольфсбург (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 3 июня, состоится финальный матч женской Лиги чемпионов УЕФА между испанской «Барселоной» и немецким клубом «Вольфсбург».

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Поединок пройдет в Эйндховене на стадионе «ПСВ», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка «Барселона» (ж) – «Вольфсбург» (ж) будет вестись на YouTube-канале DAZN UEFA Women’s Champions League.