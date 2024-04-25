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  4. Часть директоров Барселоны может покинуть клуб из-за решения Хави остаться
Испания
25 апреля 2024, 17:38 |
882
5

Часть директоров Барселоны может покинуть клуб из-за решения Хави остаться

В каталонском клубе возник конфликт

25 апреля 2024, 17:38 |
882
5
Часть директоров Барселоны может покинуть клуб из-за решения Хави остаться
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Решение главного тренера «Барселоны» Хави остаться в клубе на следующий сезон вызвало конфликт в клубном руководстве. По информации испанских СМИ, часть директоров клуба может уйти в отставку.

Дело в том, что руководство «Барселоны» планировало следующий период финансовой отчетности клуба без учета зарплаты Хави. Если эта проблема не будет решена в ближайшее время, часть директоров клуба могут подать в отставку.

44-летний Хави занимает должность главного тренера «Барселоны» с осени 2020 года.

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Хави Барселона
Олег Дидух Источник: Sport.es
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Комментарии 5
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Перець
Лишіть одного толккового директора ,інших гнати в шию
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+1
Falko
Якщо ці директори справді так планували, знаючи, що в Хаві чинний контракт до літа 2025, то відставка - це як раз те, що вони цілком заслужили.
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0
whitebell81
Якось звучить странно фраза умовних бухгалтерів "...керівництво планувало наступний період фінансової звітності без урахування зарплати Хаві..". Сумніваюсь, що у Хаві дуже велика зарплата, а той хто його заміне буде мати на порядок меньшу. Може по відомості зовсім посади головного не мало бути???
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0
PUMA
Деку,наверное уйдет 
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0
john
Тому що сказав гоп то пригай 
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0
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