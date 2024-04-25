Часть директоров Барселоны может покинуть клуб из-за решения Хави остаться

Решение главного тренера «Барселоны» Хави остаться в клубе на следующий сезон вызвало конфликт в клубном руководстве. По информации испанских СМИ, часть директоров клуба может уйти в отставку.

Дело в том, что руководство «Барселоны» планировало следующий период финансовой отчетности клуба без учета зарплаты Хави. Если эта проблема не будет решена в ближайшее время, часть директоров клуба могут подать в отставку.

44-летний Хави занимает должность главного тренера «Барселоны» с осени 2020 года.