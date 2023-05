В четверг, 18 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между клубами «Базель» и «Фиорентина». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «фиалок» после дополнительного времени. Первая встреча команд в Италии завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. По сумме двух встреч в финал еврокубка пробился итальянский клуб.

В начале второго экстрайма поединок был остановлен на 10 минут. Игру попросили приостановить игроки «Фиорентины». Дело в том, что они услышали крики с трибун. Фанату «фиалок» стала плохо, у него случился сердечный приступ.

К болельщику тут же начали бежать медики. Однако быстро добраться к больному не получилось и на это понадобилось время. Как утверждают очевидцы, которые находились в тот момент на стадионе, фаны «Базеля» начали закидывать игроков «Фиорентины» различными вещами и стюарды не хотели открывать трибуну, так как боялись, что фанаты швейцарского клуба вырвутся на поле.

ВИДЕО. Игроки Фиорентины остановили матч с Базелем из-за криков с трибун

The game has been halted while medics try to reach a Fiorentina fan in the away end. #UECL #FCBFIO pic.twitter.com/hWlrJxlrpA