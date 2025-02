Болельщики «Тоттенхэма» перед и во время матча 25-го тура Английской Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» выразили свое недовольство руководством клуба.

Фанаты команды устроили акцию протеста против президента клуба Дэниела Леви, указав на безрезультативную работу функционера.

В течение 24 лет руководства Леви команда только один раз поднимала над головой трофей. Также клуб однажды играл в финале Лиги чемпионов.

«24 года, 16 тренеров, 1 трофей, пришло время для перемен», – написано на одном из баннеров фанатов.

«Наша игра – это слава, игра Леви – это жадность», – указано на другом баннере фанатов.

В результате «Тоттенхэм» минимально переиграл «дьяволов» со счетом 1:0.

ФОТО. Фанаты Тоттенхэма устроили акции протеста против президента клуба

Tottenham fans turn out in huge numbers demonstrating their opposition to the ownership of ENIC and Daniel Levy. They’ve had 24 years — the time for change is now. @ChangeForSpurs #THFC pic.twitter.com/C2nmLLoKMG