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18.05.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 1 : 3
Фиорентина Проходит дальше
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Лига конференций
19 мая 2023, 01:55 | Обновлено 19 мая 2023, 02:00
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Базель – Фиорентина – 1:3 (д.в.) Победный гол на 120+10. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги конференций

19 мая 2023, 01:55 | Обновлено 19 мая 2023, 02:00
130
0
Базель – Фиорентина – 1:3 (д.в.) Победный гол на 120+10. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 18 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между клубами «Базель» и «Фиорентина». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «фиалок» после дополнительного времени.

Первая встреча команд в Италии завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. По сумме двух встреч в финал еврокубка пробился итальянский клуб.

В экстра-тайме матч останавливали на 10 минут из-за того, что болельщику на трибунах стало плохо. Несмотря на это, «фиалки» все же конвертировали свое игровое преимущество в победный гол, который забил Антонин Барак на 120+10-й.

Лига конференций. Ответный матч. 1/2 финала

«Базель» – «Фиорентина» – 1:3 (д.в.) [первый матч – 2:1]

Голы: Амдуни, 55 – Гонсалес, 35, 72, Барак, 120+10

Видеообзор матча:

События матча

120’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Антонин Барак (Фиорентина).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Базель).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
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Базель Фиорентина видео голов и обзор Лига конференций Антонин Барак Зеки Амдуни Николас Гонсалес
Источник Sport.ua
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