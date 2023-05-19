Базель – Фиорентина – 1:3 (д.в.) Победный гол на 120+10. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги конференций
В четверг, 18 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между клубами «Базель» и «Фиорентина». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «фиалок» после дополнительного времени.
Первая встреча команд в Италии завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. По сумме двух встреч в финал еврокубка пробился итальянский клуб.
В экстра-тайме матч останавливали на 10 минут из-за того, что болельщику на трибунах стало плохо. Несмотря на это, «фиалки» все же конвертировали свое игровое преимущество в победный гол, который забил Антонин Барак на 120+10-й.
Лига конференций. Ответный матч. 1/2 финала
«Базель» – «Фиорентина» – 1:3 (д.в.) [первый матч – 2:1]
Голы: Амдуни, 55 – Гонсалес, 35, 72, Барак, 120+10
Видеообзор матча:
События матча
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