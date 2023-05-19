Дожали в овертайме. Фиорентина – второй финалист Лиги конференций

Вторым финалистом Лиги конференций сезона 2022/2023 стала «Фиорентина». Неделю назад дома команда Винченцо Итальяно, несмотря на игровое преимущество, проиграла «Базелю» 1:2, однако в Швейцарии сумела отыграться и перевести игру в овертайм.

В экстра-тайме матч останавливали на 10 минут из-за того, что болельщику на трибунах стало плохо. Несмотря на это, «Фиалки» все же конвертировали свое игровое преимущество в победный гол, который забил Антонин Барак.

«Фиорентина» вышла в финал, и 7 июня в Праге сыграет с «Вест Хэмом».

«Базель» – «Фиорентина» – 1:3 ОТ, первый матч – 2:1

Голы: 0:1 – 35 Гонсалес, 1:1 – 55 Амдуни, 1:2 – 72 Гонсалес, 1:3 – 120 Барак.

«Базель» – Хитц, Ланг, Адамс, Пельмар, Калафьори, Джака (Фрай, 88), Бургер (Малес, 105), Диуф, Ндойе, Огюстен (Зекири, 81), Амдуни.

«Фиорентина» – Терраччано, Додо, Игор Жулио (Раньери, 55), Миленкович, Бираги, Бонавентура (Барак, 105), Амрабат, Кастровилли (Мандрагора, 120), Брекало (Иконе, 46), Гонсалес, Артур (Йович, 90).

Предупреждения: Игор Жулио (21), Раньери (59), Гонсалес (89), Бургер (90), Иконе (95), Итальяно (98), Бонавентура (104), Барак (120).