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Базель
18.05.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:1 - : -
Фиорентина
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Лига конференций
18 мая 2023, 14:54 | Обновлено 18 мая 2023, 14:58
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Базель – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ответный матч 1/2 финала Лиги конференций состоится 18 мая в 22:00 по Киеву

18 мая 2023, 14:54 | Обновлено 18 мая 2023, 14:58
30
0
Базель – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 18 мая, в Базеле на стадионе «Сент-Джейкоб Парк» состоится повторный поединок полуфинала Лиги конференций, в котором «Базель» вновь выяснит отношения с итальянской «Фиорентиной». Первая встреча команд в Италии завершилась победой швейцарцев со счетом 2:!.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Напомним, «Базель» победой на поле «Фиорентины» в первой полуфинальной игре турнира добился исторического результата для всего швейцарского футбола. Такого с командами из страны банков, часов и сыра не случалось 45 лет.

Базель – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Лига конференций Базель Фиорентина
Источник Sport.ua
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