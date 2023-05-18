Базель – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ответный матч 1/2 финала Лиги конференций состоится 18 мая в 22:00 по Киеву
В четверг, 18 мая, в Базеле на стадионе «Сент-Джейкоб Парк» состоится повторный поединок полуфинала Лиги конференций, в котором «Базель» вновь выяснит отношения с итальянской «Фиорентиной». Первая встреча команд в Италии завершилась победой швейцарцев со счетом 2:!.
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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Напомним, «Базель» победой на поле «Фиорентины» в первой полуфинальной игре турнира добился исторического результата для всего швейцарского футбола. Такого с командами из страны банков, часов и сыра не случалось 45 лет.
Базель – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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