В четверг, 18 мая, в Базеле на стадионе «Сент-Джейкоб Парк» состоится повторный поединок полуфинала Лиги конференций, в котором «Базель» вновь выяснит отношения с итальянской «Фиорентиной». Первая встреча команд в Италии завершилась победой швейцарцев со счетом 2:!.

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Напомним, «Базель» победой на поле «Фиорентины» в первой полуфинальной игре турнира добился исторического результата для всего швейцарского футбола. Такого с командами из страны банков, часов и сыра не случалось 45 лет.

Базель – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция