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Лига конференций
12 мая 2023, 09:02 | Обновлено 12 мая 2023, 09:30
1142
0

Базель добился исторического результата для швейцарского футбола

Команда повторила события 45-летней давности

12 мая 2023, 09:02 | Обновлено 12 мая 2023, 09:30
1142
0
Базель добился исторического результата для швейцарского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Базель» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций со счетом 2:1 обыграл на выезде «Фиорентину».

Подопечные Хайко Фогеля стали первой командой из Швейцарии, начиная с сезона-1977/1978, которая одержала победу в полуфинальном поединке евротурнира.

45 лет назад «Грасхоппер» в полуфинале Кубка УЕФА побеждал «Бастию».

Кроме того, до победы «Базеля» во Флоренции швейцарские команды проиграли все пять гостевых еврокубковых полуфинальных матчей в истории.

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Источник Sport.ua
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