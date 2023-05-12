Лига конференций12 мая 2023, 09:02 | Обновлено 12 мая 2023, 09:30
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Базель добился исторического результата для швейцарского футбола
Команда повторила события 45-летней давности
12 мая 2023, 09:02 | Обновлено 12 мая 2023, 09:30
1142
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Клуб «Базель» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций со счетом 2:1 обыграл на выезде «Фиорентину».
Подопечные Хайко Фогеля стали первой командой из Швейцарии, начиная с сезона-1977/1978, которая одержала победу в полуфинальном поединке евротурнира.
45 лет назад «Грасхоппер» в полуфинале Кубка УЕФА побеждал «Бастию».
Кроме того, до победы «Базеля» во Флоренции швейцарские команды проиграли все пять гостевых еврокубковых полуфинальных матчей в истории.
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