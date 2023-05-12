11.05.2023 22:00 – FT 1 : 2
Лига конференций12 мая 2023, 00:59 | Обновлено 12 мая 2023, 01:15
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Фиорентина – Базель – 1:2. Шок для фиалок на 90+3-й. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого полуфинального матча Лиги конференций
12 мая 2023, 00:59 | Обновлено 12 мая 2023, 01:15
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В первом матче полуфинала Лиги конференций Базель одержал волевую победу над Фиорентиной.
Решающий гол забил Зеки Амдуни на 90+3 минуте.
Ответный матч состоится через неделю, 18 мая.
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🏆 Лига конференций. 1/2 финала
Первый матч, 11 мая
22:00. Фиорентина (Италия) – Базель (Швейцария) – 1:2
Голы: Артур Кабрал, 25 – Анди Диуф, 71, Амдуни, 90+3
Видеообзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Базель).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Анди Диуф (Базель).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Фиорентина).
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