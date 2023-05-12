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Лига конференций
Фиорентина
11.05.2023 22:00 – FT 1 : 2
Базель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
12 мая 2023, 00:59 | Обновлено 12 мая 2023, 01:15
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0

Фиорентина – Базель – 1:2. Шок для фиалок на 90+3-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого полуфинального матча Лиги конференций

12 мая 2023, 00:59 | Обновлено 12 мая 2023, 01:15
112
0
Фиорентина – Базель – 1:2. Шок для фиалок на 90+3-й. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче полуфинала Лиги конференций Базель одержал волевую победу над Фиорентиной.

Решающий гол забил Зеки Амдуни на 90+3 минуте.

Ответный матч состоится через неделю, 18 мая.

🏆 Лига конференций. 1/2 финала

Первый матч, 11 мая

22:00. Фиорентина (Италия) – Базель (Швейцария) – 1:2

Голы: Артур Кабрал, 25 – Анди Диуф, 71, Амдуни, 90+3

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Базель).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Анди Диуф (Базель).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Фиорентина).
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Лига конференций Фиорентина Базель видео голов и обзор Артур Кабрал Зеки Амдуни Анди Диуф
Источник Sport.ua
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